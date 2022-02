Casablanca: Maâzouz descend sur le terrain

Le président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz a effectué, ce lundi, une visite de terrain afin de s’enquérir de l’avancement des travaux du projet de la « zone industrielle Ahl Loghlam » dans la préfecture d’arrondissements de Sidi Bernoussi, qui ont atteint 40%.

Dans ce cadre, Maâzouz a tenu une rencontre de concertation, en présence du gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Sidi Bernoussi, Nabil Kharroubi et de la directrice générale de l’agence Millennium Challenge Account (MCA)-Morocco Malika Laasri Lahlou, en vue d’échanger avec les représentants des entreprises chargées de la mise en œuvre de ce projet au sujet des moyens les plus efficaces pour achever ce chantier au plus tard d’ici fin 2022, dans le respect des normes de qualité requises.

A cet égard, le Président du Conseil de la Région Casablanca-Settat a indiqué que tout un chacun est appelé à œuvrer, de son côté, pour la réussite de ce projet économique modèle, qui s’étend sur une superficie de 10 hectares et qui est destiné aux entreprises opérant dans le secteur des industries du cuir non polluantes.

Ce projet, a-t-il relevé, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat public/privé, en coopération avec des acteurs étrangers, notant que la préfecture d’arrondissements de Sidi Bernoussi, la Fédération Marocaine des Industries du Cuir (FEDIC), le Groupe Al Omrane, l’agence MCA-Morocco et Chaâbi Capital Investissement s’impliquent dans sa mise en oeuvre aux côtés de la région.

Maâzouz a, en outre, expliqué que l’objectif derrière la création de cette zone industrielle est de créer davantage de postes d’emplois, ajoutant qu’il est prévu que ce chantier important contribue à créer plus de 5.000 emplois.

« Le projet comprend des bâtiments et des terrains équipés pour la location et un bâtiment pour l’administration générale qui se chargera de fournir les services aux acteurs de cette région », a-t-il poursuivi.

Pour sa part, Mme Laasri Lahlou a souligné que cette rencontre a constitué l’occasion de sensibiliser à la nécessité d’accélérer le rythme de réalisation de ce chantier d’envergure qui, selon elle, connait une sorte de blocage.

Elle a, par ailleurs, expliqué que MCA-Morocco contribue à hauteur de 6 millions de dollars américains à ce projet, formulant le vœu que les travaux de la zone industrielle d' »Ahl Loghlam » qui se veut un moteur de croissance économique et un générateur d’opportunités d’emploi soient achevés dans les délais impartis.