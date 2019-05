Casablanca: l’hôtel 4 étoiles ONOMO a ouvert ses portes

ONOMO Hotels, opérateur panafricain de référence dans l’hôtellerie business et mid-scale annonce l’ouverture de son 1er hôtel à Casablanca et 3ème au Maroc.

Idéalement situé sur le boulevard Massira Al Khadra, ONOMO Hotel Casablanca City Center incarne la dernière génération d’hôtels du groupe. L’hôtel, au style contemporain, offre une expérience unique au coeur de la métropole.

Destiné aussi bien à une clientèle d’affaires que familiale, “cet hôtel 4 étoiles à l’architecture singulière se veut un lieu de rencontres, d’échanges et de bien-être qui garantit des moments inoubliables” énonce Youssef Lazrak, Directeur Général de l’hôtel ONOMO Casablanca City Center.

Séjournez à Casablanca autrement

Très contemporaines, les chambres et suites de ONOMO Hôtel Casablanca City Center reflètent l’esprit chic et urbain de la marque. Décorées avec goût, elles disposent d’équipements dignes des plus grands établissements hôteliers. Chaque chambre dispose d’un coffre-fort mis gratuitement à la disposition de la clientèle qui peut y déposer des objets de valeur. Elles sont également équipées d’une télévision à écran plat avec connexion satellitaire, d’un espace bureau, d’un minibar, d’une climatisation réglable et individuelle, entre autres.

Quand le plaisir des sens commence à table

Idéal pour déconnecter, le restaurant de l’hôtel vous ouvre ses portes à tout moment de la journée. Parce qu’il n’y a pas d’heure pour se faire plaisir, ONOMO Hotel Casablanca City center vous accueille pour prendre un verre et goûter à des cocktails-maison. Le restaurant propose une cuisine à la fois healthy et gourmande préparée avec soin par le chef d’ l’hôtel.

O´City, The place to be

ONOMO Hotel CCC c’est aussi une magnifique terrasse arborée, idéale pour se prélasser au soleil en savourant une cuisine délicieuse et originale. Durant le mois de Ramadan, O’City vous convie à partager des moments exceptionnels autour de ftours uniques avec au menu cuisine orientale et internationale. Tous les soirs, une animation ramadanesque est assurée par un DJ résident et de grands noms de la musique africaine et arabe.

O’CCC nourrit aussi votre esprit

Entièrement adapté aux soirées musicales, défilé de mode de haut niveau et autres vernissages, ONOMO Hotel CCC se fait l’hôte de manifestations culturelles mémorables.

Youssef Lazrak précise : “l’art est une vraie passion en nos murs. Chaque hôtel du groupe accorde une attention particulière à la prise d’initiatives visant à créer des événements centrés sur l’art et la culture dans leur diversité et leur spécificité Africaine “.

A cet effet, et bien qu’en pré-ouverture, l’hôtel a abrité de remarquables événements depuis mars dernier: la 2ème édition du Africa Fashion Talents avec la participation de grands designers africains comme Adama Paris, un concert spécial du rappeur marocain El Grande Toto, un one-woman-show de l’humoriste tunisienne Samia Orosemane, une exposition des artistes casablancaises Hasnae Lachgar et Hayat El Moumen…

