Casablanca: les Trophées de l’Automobile sont de retour

Pour la dixième année consécutive, Autonews organise les incontournables «Trophées de l’Automobile». Un événement auquel adhère le secteur pour couronner la voiture de l’année au Maroc ainsi que les meilleures voitures dans leurs catégories.

Ouverte aux amateurs, passionnés, utilisateurs et professionnels de l’automobile, cette nouvelle édition permet aux internautes de participer et de voter pour leurs voitures préférées sur le site: www.autonews.ma. 26 modèles sont en lice pour le titre de la voiture de l’année 2019 au Maroc. Il s’agit de :

BMW X2, Opel Crossland X, Citroën C3 Aircross, Opel Grandland X, Dacia Duster, Peugeot 508, DS 7 Crossback, Peugeot 5008, Ford EcoSport, Renault Koleos, Ford Fiesta, Seat Ibiza, Hyundai i20, Skoda Karoq, Hyundai Kona, Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Suzuki Vitara, Jaguar E-Pace, Volkswagen Arteon, Jeep Compass, Volkswagen Polo, Lexus NX 300h, Volkswagen Touareg, Mercedes Classe A, Volvo XC40.

Le dépouillement des votes aura lieu le 15 mars 2019 et déterminera les 10 finalistes qui feront l’objet des essais dynamiques effectués par un jury de professionnels et d’experts de l’automobile en l’occurrence, Yves Bey-Rozet (doyen de la presse automobile française), Younes Saih (Expert automobile auprès des compagnies d’assurances marocaines), Aurélien Devernoix (journaliste automobile), Rafiq Kamal Lahlou (consultant automobile) et Hicham Atabi (journaliste automobile).

Les critères, de sélection pour la voiture de l’année tels arrêtés par le jury sont: Design, Agrément de conduite, Prix/prestations, Performances, Sécurité, Fonctionnalités, Innovations.

L’événement sera clôturé en apothéose le 20 mars lors d’une soirée dans un grand palace à Casablanca.