Casablanca: les produits dont les prix ont augmenté

L’indice des prix à la Consommation (IPC) a connu, au terme du mois d’avril dernier à Casablanca, une hausse de 1,3% par rapport au mois précédent.

Cette variation est le résultat d’une hausse de 1,7% de l’indice des produits alimentaires et de 1,1% de l’indice des produits non alimentaires, précise le Haut-commissariat au plan (HCP) dans une note relative à l’IPC.

Comparé à son niveau du même mois de l’année précédente, l’IPC a augmenté de 5,6%, une variation due à la hausse de 7,5% de l’indice des produits alimentaires et de 4,4% de l’indice des produits non alimentaires.

Au terme du mois d’avril 2022 et à l’échelle nationale, l’IPC a connu une hausse de 1,8% en glissement mensuel et de 5,9% en glissement annuel, selon la note.

Les hausses des prix des produits alimentaires observées entre Mars et Avril 2022 ont concerné principalement les « Viandes » avec 2,9%, les « Poissons et fruits de mer » avec 7,5%, les « Fruits » avec 3,4% et les « Légumes » avec 1,4%.

Concernant les produits non alimentaires, les hausses de prix entre Mars et Avril 2022 ont concerné principalement les « Carburants et lubrifiants » avec 15,5%, les « Articles d’habillement » avec 1,6%, les « Chaussures » avec 1,1% et le « Loyer » avec 0,2%.

L’IPC mesure l’évolution des prix de détail dans le temps et dans l’espace. Sa population de référence est constituée de l’ensemble de la population urbaine marocaine.

S.L. (avec MAP)