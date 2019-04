Casablanca: le nouveau concept du Comptoir Electro (VIDEO)

Le Comptoir Electro inaugure son nouveau magasin expérientiel à Casablanca. Ce «flagship store» fera la part belle au design épuré et à la digitalisation des interactions entre les visiteurs et les produits.

Que ce soit au niveau du parcours ou de l’expérience client, le concept «Tech_XPERIENCE » promet de renouveler l’expérience shopping. Sensible aux évolutions du marché, Le Comptoir Electro a mis en place son point de vente à Anfa, nouveau quartier commercial à fort potentiel, à l’intersection des boulevards Bir Anzarane et Ali Abderrazak.

Partenaire des plus grandes marques internationales de l’électroménager, l’expert de la distribution a conçu son nouveau point de vente en prenant en compte les nouveaux usages de sa clientèle en matière de consommation et de digitalisation. L’enjeu du nouveau store consiste à renouveler l’approche « client centric » et à l’implémenter dans l’espace du magasin. Davantage qu’un simple showroom d’exposition, le Comptoir propose une expérience inédite à ses clients.

Le nouveau showroom inclut les traditionnelles catégories de produits électroménagers : produits blancs, bruns, multimédia… mais la comparaison s’arrête là. Mme Kenza Bensalah, Administrateur Directeur Général Holmarcom, déclare ainsi que « notre but n’est surtout pas de perturber les habitudes installées des clients, mais de leur ouvrir de nouvelles voies, de leur apporter de nouvelles solutions en phase avec leur nouvelle façon de consommer ce type de produits.

Nous avons conçu un lieu qui, au-delà de remplir les fonctionnalités essentielles d’un store, peut prétendre à devenir une destination pour expérimenter autrement la technologie et l’acte d’achat ». Cette incursion dans l’univers technologique constitue le cœur de la « Tech_XPERIENCE ».

Celle-ci s’articule notamment autour d’un parcours client inédit, d’une animation commerciale dédiée, avec une démarche « zéro papier » et une forte connectivité à chaque étape du parcours. Une connexion wifi à haut débit est proposée dès l’entrée au point de vente. Au lieu des traditionnels supports de PLV, les informations techniques et commerciales peuvent être flashées via des QR codes positionnés près des produits. Tous les articles sont branchés, permettant de d’utiliser leurs fonctionnalités dans un esprit « test & learn ».

A l’heure où tous les produits destinés au confort de la maison intègre de plus en plus d’éléments de connexion, la Tech_Xperience vise à initier les acheteurs aux potentialités qui s’offrent à eux et à les accompagner, par plus d’assistance et de conseil, pour un usage mieux maîtrisés des nouvelles fonctionnalités des différents produits.

Dans chaque zone, des espaces de détente sont aménagés, autour d’assises et de tables qui permettent une relation d’échange avec les animateurs, autour d’un café ou d’un rafraichissement, les transactions pouvant se faire en tous lieux du magasin. Un « lounge client » est également proposé au niveau de la mezzanine.

Confortablement installé comme dans le lobby d’un hôtel de luxe, il accèdera à un « service one stop » où il pourra faire ses tests produits, se renseigner sur le crédit, payer sa facture… Après la vente, le client pourra suivre en ligne la livraison de ses produits et le store gardera le contact avec lui pour l’informer de lancements et d’innovations, et pour alimenter la communauté Tech_XPERIENCE.

« L’objectif était de rendre la technologie plus accessible, plus plaisante et plus utile pour tous. La faire vivre à travers des expériences pensées et conçues pour chacun favorise et améliore grandement l’acte d’achat » a ajouté Mme Kenza Bensalah. Flagship de la nouvelle vision du Comptoir Electro, le store d’Anfa se veut un véritable prototype conçu dans un esprit évolutif pour continuer à accompagner l’avancée technologique du secteur et les mutations des attentes clients. Le concept pourra être ultérieurement décliné sur l’ensemble du réseau des magasins de l’enseigne à travers le pays.

N.K