Casablanca: le Moroccan Consumer Day est de retour (VIDEO)

Après le succès de la première édition, le Moroccan Consumer Day (MCD) revient avec une deuxième édition en 2019. Organisée par Consonews, avec le concours de l’association Uniconso pour la défense des droits des consommateurs et le GAM (Groupement des Annonceurs du Maroc), elle sera tenue sous le thème: “Impact de la digitalisation de la société sur son comportement de consommation et sur les rapports marques-consommateurs”, à Casablanca le 13 mars 2019.

A travers cette deuxième édition, cet événement a l’ambition de confirmer son rôle de plateforme privilégiée de rencontre, d’échange et de dialogue entre les consommateurs, la société civile, les marques et les institutionnels au Maroc.

A ce propos, Nabil Taoufik, directeur de publication de Consonews et fondateur de l’événement a expliqué à Le Site info que cette édition connaîtra la tenue de réunions avec des experts des secteurs privé et public, ainsi que l’organisation du salon “Casablanca Consumer”. “Des actions qui ont pour objectif de créer des liens entre les marques et les consommateurs”, poursuit-il.

Afin de mieux remplir son rôle de médiateur, le Moroccan Consumer Day introduit plusieurs nouveautés pour l’édition 2019. Il s’agit en effet de sa tenue sous la forme de 3 événements concomitants: un forum, un salon et une cérémonie Awards.

A.K.A.