Casablanca: lancement de l’opération “Zéro dossier RAMED en instance”

La préfecture d’arrondissement de Hay Hassani a lancé, récemment, une vaste campagne de règlement et de traitement des demandes de la carte du Régime d’assistance médicale, sous le slogan “Zéro dossier RAMED en instance”.

Cette opération, conduite par la cellule provinciale spécialisée, émane de la volonté de dépasser les obstacles et entraves privant les demandeurs de bénéficier des prestations de ce système, en consécration de la justice sociale fondée sur l’égalité des chances, souligne un communiqué de la préfecture.

Il est aussi question de faire fructifier les acquis, tant quantitatifs que qualitatifs, rendus possibles, au cours des huit dernières années, par le RAMED au niveau de Hay Hassani, ajoute-t-on de même source.

Le lancement de cette campagne participe de l’approche d’anticipation suivie par la cellule provinciale et du souci de venir en aide aux veuves en situation de précarité, dans le but de développer les capacités du personnel déployé sur le terrain et d’élargir le spectre des bénéficiaires de la couverture médicale.

Pour atteindre les objectifs de cette campagne, en termes de l’efficacité et de l’accompagnement, la cellule provinciale a tenu une session de formation au profit des fonctionnaires et des agents mis à contribution, tout en prévoyant des prix symboliques de “meilleur bureau” et de “meilleure circonscription urbaine”.

Au terme de cette session, qui a connu la participation de 54 cadres parmi les chefs de cellule locale et les agents d’autorité, il a été procédé à la remise des prix à ceux qui se sont distingués dans l’accomplissement de leur mission, en présence du gouverneur de la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani, Mme Khadija Benchouikh.