Casablanca: la magie du Ramadan s’invite au Morocco Mall (VIDEO)

CONTENU DE MARQUE – Le Morocco Mall a levé le voile sur sa nouvelle campagne de communication, avec la diffusion sur les chaines nationales et sur les réseaux sociaux d’un nouveau film publicitaire événementiel. Un conte des temps modernes où une sirène venue d’ailleurs découvre le Morocco Mall et tout ce qu’il a à offrir.

Subjuguée par tant de beauté et de magie, elle décide d’y rester, pour le plus grand bonheur de tous. Un film publicitaire à la mise en scène luxueuse pour offrir à tous, même dans sa communication, un moment de divertissement de qualité, égal à l’expérience que l’on peut vivre au Morocco Mall.

Le Morocco Mall célèbre l’arrivée du mois sacré avec une programmation artistique et culturelle d’exception promettant à ses visiteurs des soirées ramadanesques inoubliables sous le signe de la spiritualité et de la convivialité. Avec quatre animations par jour, réparties dans tout le mall, de la zone Miraj à la promenade extérieure en passant par la place centrale, il y en aura pour tous les goûts.

Spectacles venus du Liban et de Turquie, chanteurs marocains mais aussi stars internationales, pléiade d’humoristes… jamais autant d’animations n’ont été réunies en un mois. Un spectacle féerique de son et lumière unique au Maroc avec le nouveau show de la grande fontaine viendra illuminer de façon spectaculaire les nuits de Ramadan, à partir du 24 mai.

Et un concert exceptionnel d’une star de renommée internationale est d’ores et déjà annoncé. Le Morocco Mall donne ainsi rendez-vous au public tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches pour faire le plein de détente et d’émotion dans un environnement d’exception. Waiting for you…