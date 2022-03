Casablanca: La centrale automobile chérifienne inaugure son nouveau site après-vente (VIDEO)

Dans le cadre de sa stratégie plaçant le client au cœur de ses préoccupations, la Centrale Automobile Chérifienne l’importateur des marques Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Skoda, Seat, Audi, Porsche et Bentley au Maroc a lancé depuis près de dix ans un ambitieux programme de construction et mise à niveau de ses sites après vente de Casablanca et son réseau de concessionnaires.

Cette mise à niveau a pour objectif de répondre aux attentes de ses clients en termes de qualité de service premium, de délais d’intervention, de processus transparent et d’excellence.

Le Terminal Audi inauguré en 2012 a été le premier projet à voir le jour suivi du Centre Porsche en 2015 et du centre VW/Skoda en 2016.

L’année 2018 a été marquée par le lancement du plus grand Centre de réparation Carrosserie/Peinture en Afrique pour un investissement total de 35 millions MAD. Ce centre présente une capacité de réparation de 40 véhicules par jour et équipé des dernières technologies en terme d’équipements et infrastructure.

Soucieuse et consciente de l’importance des pièces de rechange dans le processus après-vente, l’inauguration par la CAC en 2020 du Magasin Central National Pièces de Rechange, pour un investissement de 30 millions MAD, a marqué une étape importante dans le cadre du développement des infrastructures après-vente.

Grâce à cette nouvelle plateforme logistique d’une capacité de stockage de 32.000 articles et d’un montant stock de 55 millions MAD le taux de service à connu une amélioration notable pour se situer à hauteur de 93% début 2022 sachant que les délais d’importation des pièces de rechange des magasins du groupe VW en Europe ne dépassent pas les dix jours.

Pour rappel le plan de développement concerne également toutes les villes du Royaume, Rabat/Marrakech finalisé, Tanger/Fès/Meknès en cours de réalisation ce qui représente un taux de couverture de 93%. L’objectif étant que tous les clients de nos marques bénéficient des plus haut standards de qualité, de réactivité et de transparence.

Le tout dernier né, le site après-vente dédié aux marques Volkswagen, Skoda et Seat situé entre les Showrooms Volkswagen et Seat à Ain Sebâa, vient d’être inauguré ce mois-ci pour un investissement de 25 millions MAD.

Ce nouvel écrin doté d’un concept architectural innovant dédié aux entretiens périodiques et réparations mécaniques est constitué de plusieurs blocs :

Le bloc réception :

Grâce à son concept innovant la zone de réception permet d’assurer une expérience clients unique et premium. Dotée de huit postes de réception autour des véhicules, d’un lounge d’accueil clients particuliers et un lounge d’accueil des clients flotte et professionnel dédié, la superficie totale est de 900 m2.

Une équipe composée de 15 Conseillers Service s’occupent de la réception des clients avec une capacité quotidienne de 200 véhicules.

La visibilité directe sur les ateliers permet aux clients de suivre les opérations de maintenance périodiques en toute transparence et d’apprécier la qualité de service aux normes des marques du groupe VW.

Le parcours client de l’étape de prise de rendez-vous jusqu’à la réception par le Conseiller Service étant totalement digitalisé.

Le bloc ateliers :

D’une superficie totale de près de 3 000 m2 ce bloc est articulé autour d’un atelier service rapide de 18 postes de travail, d’une capacité de 110 véhicules par jour, d’un atelier de 06 postes de travail dédié pour les flottes et clients professionnels d’une capacité de 30 véhicules par jour, de deux ateliers pour les réparations mécaniques de 22 postes de travail et d’une capacité de 60 véhicules par jour.

30 Techniciens formés et certifiés par le Groupe VW sont en charge d’exécuter les opérations de maintenance périodique et de réparations mécaniques selon les normes du groupe VW.

Afin de répondre aux exigences service et normes constructeur une station de réglage de géométrie 3D de dernière génération et une station de remplacement des pneus seront opérationnelles début Avril 2022.

Le bloc lavage véhicules :

Doté de 06 postes de lavage, la capacité d’accueil quotidienne étant de 120 véhicules.

Le bloc comptoir vente pièces de rechange :

D’une superficie de 300 m2 et d’une capacité d’accueil de 120 clients par jour, le comptoir vente pièces de rechange est à la disposition des clients particuliers, professionnels et garagistes pour répondre à leurs besoins en termes d’achat pièces de rechange et accessoires d’origine.

L’aspect respect des normes environnementales n’a pas été négligé et est resté au centre des préoccupations de la CAC, un système centralisé de récupération des huiles usagées a été mis en place de même que la récupération des déchets ateliers. Le partenariat avec un prestataire homologué concernant la récupération et recyclage des déchets ateliers étant en place depuis 2012. Les investissements, près de 85 millions MAD, opérés depuis 2018 à Casablanca, témoigne du plus grand intérêt que porte la CAC à l’amélioration de la qualité de service et de la satisfaction de ses clients.