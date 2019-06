Casablanca: la Business School de l’UIC lance un BBA en anglais

La Business School de l’UIC est fière d’annoncer avec son partenaire stratégique, l’Université de Cincinnati (UC), que les inscriptions sont ouvertes pour le nouveau programme BBA (Bachelor en Administration des Affaires). Un programme qui sera dispensé 100% en Anglais.

Avec plus de 40.000 étudiants du monde entier, l’Université de Cincinnati est l’une des universités les

mieux cotées des États-Unis qui célébrera son 200e anniversaire en novembre.

“Le BBA de l’UIC est un programme intensif étalé sur 3 ans, contrairement à de nombreux diplômes BBA qui prennent jusqu’à quatre ans à compléter. Le BBA de l’UIC est accessible à la plupart des élèves titulaires du Baccalauréat qu’ils soient issus du système public et privé. En plus d’être axé sur un apprentissage des meilleures pratiques commerciales et des fondamentaux en sciences de gestion (principes comptables, économie des affaires, droit des affaires, gestion financière, fondamentaux informatiques, marketing numérique, etc.), ce programme met l’accent sur l’acquisition du sens des affaires, des aptitudes managériales, du développement professionnel précoce et de la motivation pour réussir dans le monde des affaires”, a déclaré le doyen de la Business School, Jamal Boukouray.

Voici les avantages phares de ce programme totalement anglophone qui sera le passeport des étudiants vers une carrière dans un monde globalisé:

Diplôme Reconnu par le Ministère de l’Education Nationale, Formation Professionnelle, Enseignement Supérieur, Formation des Cadres et Recherche Scientifique du Maroc

Un certificat d’affiliation de l’Université de Cincinnati pour le programme d’études déjà qualifié

Accès aux excellents programmes d’été au sein du campus de l’UC à Cincinnati

Accès à des stages rémunérés (selon l’admissibilité et l’excellence scolaire)

Soutien en ligne pour les compétences linguistiques

Échange semestriel sur éligibilité avec la Carl. Lindner School of Business – UC (Ohio, USA)

Mobilité internationale avec le réseau de partenaires universitaires de l’UIC (États-Unis, Canada, Europe, Asie, etc.)

Stages auprès d’entreprises et de firmes multinationales

Professeurs et personnel qualifiés

Visite de professeurs d’universités et de partenaires universitaires

Les inscriptions sont ouvertes. Contactez le bureau des admissions au +212 5 22 36 76 88 pour plus d’informations ou rendez-nous visite au campus.