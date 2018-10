Casablanca: inwi ouvre le plus grand centre de jeux vidéo en Afrique

L’opérateur digital global inaugure, avec ses partenaires, le plus grand centre de jeux vidéo en Afrique et lance la 3ème saison de la inwi e-league.

E-sport, jeux mobiles, plateforme dédiée, développement de jeux 100% marocains… inwi est au cœur d’un écosystème créatif et innovant entièrement dédié au Gaming. L’opérateur digital global s’engage ainsi durablement aux côtés des Gamers, développeurs, start-ups et entrepreneurs spécialisés dans ce domaine.

Après le lancement de la première plateforme jeux au Maroc et de la première e-league au niveau national, inwi franchit un nouveau cap dans son soutien permanent et constant à l’industrie du gaming au niveau national.

En partenariat avec Moroccan Gaming Evolution (MGE), l’opérateur inaugure, à Casablanca, le plus grand centre dédié aux jeux vidéo en Afrique. Un espace conçu par et pour les gamers, offrant des installations modernes (80 machines ultra-performantes), une infrastructure réseau de pointe et un confort de jeu inégalé. Objectif: favoriser l’émergence de talents d’envergure internationale dans le domaine du Gaming, en permettant notamment une compétition saine et une émulation positive entre les joueurs locaux, dans toutes les régions du pays.

Pierre angulaire de ce dispositif : la inwi e-league qui revient pour une troisième saison encore plus prometteuse et plus riche. En partenariat avec Area12 et MGE, l’opérateur global actualise la liste des jeux proposés aux compétiteurs dans toutes les régions du pays et met en place un nouveau cycle de compétitions.

Des nouveautés qui permettront à Inwi e-league de conforter davantage sa position de référence nationale et régionale en matière de gaming. Les chiffres sont d’ailleurs là pour le prouver. A date, inwi e-league compte plus de 60.000 joueurs inscrits dans toutes les régions du pays et plus de 10 millions de personnes touchées à travers la retransmission directe des parties de jeu.

«La dématérialisation de la ligue et la possibilité offerte à tous de jouer en ligne a permis de tripler le nombre de participants. Pour aller encore plus loin et fédérer la communauté de joueurs marocains, inwi centralise désormais la totalité des fonctionnalités de la e-league (scoring automatisé, diffusion des lives, t’chat, etc.) sur une même plateforme dédiée et totalement repensée selon les codes actuelles du jeu vidéo», explique Brahim Amdouy, Manager Contenus chez inwi.

La inwi e-league est également reconnue mondialement comme la seule ligue de jeux vidéo au Maroc qui permet de se qualifier aux tournois internationaux du Gaming.

«L’engagement de inwi aux côtés des Gamers et des développeurs marocains est le reflet de deux convictions majeures portées par inwi. La première est que nous considérons le jeu vidéo comme un secteur économique à part entière. Il présente à ce titre de grandes opportunités pour les jeunes développeurs et entrepreneurs marocains. Deuxième conviction très forte : les gamers marocains ont besoin d’émulation, d’espaces d’échange et de compétition pour briller à l’international. Les nouveautés apportées par inwi et ses partenaires sont de nature à nous permettre d’atteindre ces objectifs», explique Brahim Amdouy, Manager Contenus chez inwi.

S.L.