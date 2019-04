Casablanca: Huawei dévoile sa nouvelle série (VIDÉO)

Huawei Consumer Business Group (CBG) vient de dévoiler au marché marocain, sa très attendue série HUAWEI P30. Lors de l’événement de lancement qui s’est tenu à l’ArtSpace Gallery de Casablanca, proposant une première au public. Une exposition de photos artistiques toutes photographiées avec le tout nouveau Huawei P30 Pro.

La série HUAWEI P30 est dotée de l’appareil photo le plus avancé qui existe à ce jour: abritant de nombreuses innovations telles que le capteur SuperSpectrum HUAWEI, ou encore l’objectif SuperZoom permettant ainsi à Huawei de repousser les limites de la photographie, mais également de la vidéographie.

S’exprimant au sujet de ce lancement, Gene Jiao, président de Huawei CBG, Moyen-Orient et Afrique, a déclaré: «Depuis toujours, la série HUAWEI P permet de réaliser des photographies révolutionnaires sur smartphone.

La série HUAWEI P30 ne déroge pas à la règle puisqu’elle repousse encore plus les limites dans ce domaine. Grâce à des fonctionnalités extrêmement innovantes, à l’instar du capteur SuperSpectrum HUAWEI et de l’objectif SuperZoom, nous avons été en mesure de remodeler la perception des consommateurs en leur proposant des technologies novatrices qui leur offriront non seulement de nouvelles expériences photographiques, mais feront également basculer la vidéographie sur smartphone vers un tout autre niveau. ”

La série HUAWEI P30 modifiera profondément l’expérience des utilisateurs dans le domaine de la photographie sur smartphone.

La première caméra Quad Leica au monde avec capteur SuperSpectrum et objectif SuperZoom

Arborant un score de 112, le HUAWEI P30 Pro possède l’appareil photo de smartphone le mieux coté sur DxOMark. Le HUAWEI P30 Pro est équipé d’un nouvel appareil photo Leica Quad situé à l’arrière, mais aussi d’une caméra principale 40MP pourvue d’un capteur révolutionnaire SuperSpectrum de 1 / 1,7 pouce, d’un objectif ultra grand-angle de 20MP, d’un téléobjectif de 8MP et d’une caméra HUAWEI Time of Flight (ToF).

Unique en son genre, la caméra HUAWEI ToF qui équipe le HUAWEI P30 Pro capture les différentes informations liées à la profondeur du champ, permettant ainsi une segmentation beaucoup plus précise de l’image.

Cette caméra utilise également un système de mesure de distance extrêmement efficace qui offre la possibilité de simuler plusieurs niveaux de bokeh. En outre, une caméra selfie 32MP est située sur l’avant de l’appareil et permet de produire des images entièrement embellies grâce à l’IA.

Le capteur SuperSpectrum HUAWEI 1 / 1,7 pouces ouvre lieu à des possibilités fondamentalement nouvelles en matière de photographie, et ce quel que soit le degré de luminosité. Le capteur RYYB HUAWEI SuperSpectrum se dépare de son filtre RGGB Bayer traditionnel et remplace désormais ses pixels verts par des pixels jaunes, ce qui permet d’obtenir une valeur ISO maximale de 409 600 sur le HUAWEI P30 Pro et de 204 800 sur le HUAWEI P30.

HUAWEI SuperZoom Lens:

L’objectif SuperZoom porte les capacités de zoom des smartphones à des niveaux jamais atteints jusqu’à présent. La conception innovante du périscope permet à Huawei d’intégrer une véritable caméra à téléobjectif au sein d’un appareil extrêmement fin. La conception du périscope fait appel à un prisme destiné à courber la lumière à un angle de 90 degrés.

Ce qui laisse par ailleurs assez de place au capteur qui peut ainsi être installé directement sur le châssis de l’appareil, tout en étant capable de prendre en charge un zoom optique 5x, un zoom hybride 10x et un zoom numérique 50x. Ce système unique en son genre et jamais inauguré à ce jour sur un smartphone, permettra de rapprocher les objets les plus éloignés des yeux de l’utilisateur.

Le mode vidéo double affichage redéfinit entièrement la vidéographie sur smartphone

Le HUAWEI P30 Pro permet de filmer et de visionner des vidéos d’une manière totalement rafraîchissante. Le système HUAWEI Dual-View Video¹ utilise simultanément plusieurs caméras dès lors qu’il s’agit de capturer des vidéos. Lors de la prise de vue, l’écran se divise en deux moitiés: la moitié inférieure est réservée à la capture grand angle, tandis que la moitié la plus proche de la caméra avant affiche une photo en gros plan.

Etant donné sa capacité à pouvoir capturer deux perspectives différentes, ce mode se prêtera parfaitement à la capture d’événements de grande envergure tels que des matchs sportifs ou des concerts, durant lesquels les utilisateurs pourront parfaitement ajuster les niveaux de grossissement pour réussir à prendre des photos de qualité. Cette fonctionnalité sera activée à une date ultérieure via la mise à jour HOTA.

Le système HUAWEI SuperCharge 40W et le système de recharge rapide sans fil 15W avec support de recharge inversée

Le HUAWEI P30 Pro abrite également une grande batterie de 4 200 mAh et utilise le système SuperCharge 40W HUAWEI qui permet de recharger le téléphone à hauteur de 70% en seulement 30 minutes. La sécurité de cette technologie est certifiée par le TÜV Rheinland.

A côté, le HUAWEI P30 Pro se pare du système de recharge rapide sans fil 15 W HUAWEI et de la recharge inversée sans fil, qui permettent à l’appareil de fonctionner comme une banque d’alimentation pour certains appareils électroniques pouvant être rechargés sans fil.

Mode Super nuit: accéder à la beauté à travers la photographie

Pour ce qui est de la vidéo, le HUAWEI P30 Pro reçoit en dotation le mode Super Night nouvellement inauguré. Equipé du capteur SuperSpectrum HUAWEI 1 / 1,7 pouces avec objectif à grande ouverture 1,6, ISP et Dual-NPU.

Pris en charge par la nouvelle solution HUAWEI AIS + OIS, le HUAWEI P30 Pro délivre une excellente qualité vidéo, même par très faible luminosité. Une telle performance est rendue possible grâce à une exposition plus longue (3 à 8 secondes) aux couleurs supérieures et à une plage dynamique d’une grande netteté. Combinés ensemble, ces différents éléments permettent de produire des images époustouflantes quelles que soient les conditions d’éclairage. La fonction «vision nocturne» permet au HUAWEI P30 Pro de capturer des vidéos même lorsque la luminosité fait défaut.

Le Huawei P30 Lite:

Huawei a également lancé le HUAWEI P30 Lite pour la région. Combinant design et innovation, ce smartphone est équipé d’une caméra 3D Selfie Superstar 32MP intégrée à la fonction AI Beautification qui, à l’instar d’une équipe de professionnels du make up et de la réalisation vidéo, est capable de mettre en valeur de manière subtile la beauté des utilisateurs. L’arrière de l’appareil est doté d’une triple caméra ultra grand-angle à intelligence artificielle, intégrant une caméra principale de 24MP équipée d’un objectif à grande ouverture f / 1,8.

On y retrouve également un appareil photo 8MP pour les prises de vue à très grand angle et un objectif 2MP. Afin de fournir une expérience utilisateur totalement transparente, le smartphone est géré par le système d’exploitation EMUI 9.0.1, de même qu’il offre une capacité de pas moins de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. L’appareil dispose en outre d’un écran Dewdrop de 6,15 pouces qui offre un ratio écran / corps massif de 84,1%. Le HUAWEI P30 Lite arbore un design d’une qualité supérieure. Son extérieur en verre incurvé 3D mince confère une sensation de modernité qui sied parfaitement aux innovations technologiques qu’il renferme.

HUAWEI WATCH GT (offre précommande P30 / P30 PRO) — Huawei Band 3 Pro (offre précommande P30 lite)

Huawei a également lancé sa montre intelligente, la HUAWEI WATCH GT et son bracelet connecté Huawei Band 3 Pro; ces derniers disposent d’une autonomie ultra longue durée de deux semaines, avec des capacités de suivi de la condition physique et du bien-être, de modes multisports et d’un look classique à la sensibilité moderne.

La précommande est prévue du 13 au 19 Avril, période pendant laquelle Huawei offre pour chaque P30 lite acheté : une Huawei Band 3 Pro, ainsi qu’une Huawei Watch GT pour chaque P30 ou P30 Pro acheté.

Un plus grand choix de thèmes

Au niveau des services mobiles qu’il met à disposition des utilisateurs, Huawei Themes nous revient cette année avec un design unique, ainsi que des thèmes beaucoup plus dynamiques, inspirés notamment d’œuvres de Da Vinci, de Monet, de Van Gogh, ainsi que de nombreux autres artistes légendaires. Les thèmes proposés peuvent également être basés sur des événements locaux tels que Ramadan.

Le smartphone, lieu de confluence entre l’art photographique et la technologie

En organisant également sa toute première exposition de photos prises par un téléphone de la série P; celle-ci s’est tenue en marge du lancement de sa dernière série P30 le mercredi 10 avril 2019, Huawei assume sa démarche destinée à révéler la créativité photographique mobile des artistes comme des amateurs. Il faut dire que Huawei compte désormais une communauté artistique grandissante et talentueuse composée de photographes de tout âge et de tous milieux.

Notons que le HUAWEI P30 sera disponible à la vente au Maroc à partir du 13 avril, au prix de 7499dhs en Breathing Crystal. Le P30 Pro sera lui disponible au prix de 9999 dhs en Aurora Blue et en Breathing Crystal.

Quant-au HUAWEI P30 lite, il sera disponible à partir de la même date, au prix de 3199dhs et sera proposé en Peacock Blue, Midnight Black et en Pearl White.