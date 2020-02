Casablanca: Gaming Expo, le premier salon marocain des jeux vidéo

Casablanca abritera du 27 au 29 mars le salon marocain des jeux vidéo : « Casablanca Gaming Expo », qui aura lieu au Sofitel Casablanca Tour Blanche.

Co-organisé par l’agence marocaine Willy & Willy et l’agence GG Agency spécialisée dans l’événementiel de l’e-sport et le gaming, ce salon grand public propose une mosaïque d’expériences qui rassemble tout l’écosystème et qui se veut à l’image du jeu vidéo : pluriel, culturel, pédagogique, innovant et fédérateur.

La première édition du salon marocain des jeux vidéo « Casablanca Gaming Expo » vient accompagner un secteur en perpétuelle effervescence. Avec plus de trois millions de joueurs marocains actifs et un chiffre d’affaire dépassant les 840 millions de dirhams (chiffre d’affaire de l’industrie du gaming au Maroc pour l’année 2017), le Maroc représente aujourd’hui un véritable hub dans les jeux vidéo.

Promouvoir le secteur, divertir la jeunesse, susciter des vocations, créer de nouvelles opportunités, Casablanca Gaming Expo se veut une plateforme pour fédérer l’écosystème du gaming marocain et africain.

« L’idée du salon est née suite à une étude que nous avons mené autour de la consommation des jeux vidéo au Maroc et en Afrique. Aujourd’hui, le marché présente des perspectives attrayantes, souligne Karim Moubarik, directeur général de GG Agency. Notre objectif est de créer une synergie entre les différents acteurs du domaine : développeurs, joueurs, créateurs et marques, afin de faire connaître le potentiel du marché local au niveau national, continental et international, mais aussi pour sensibiliser les pouvoirs publics quant à l’importance de ce marché et l’intérêt croissant des marocains pour ce dernier ».

Pour sa première édition, le salon propose une scène exceptionnelle dédiée aux jeux et aux nouvelles technologies. Durant 3 jours, sur une superficie de plus de 1500m2, Casablanca Gaming Expo offrira un plateau unique qui réunira une communauté grandissante dans un espace d’échange, de partage et de compétition : différentes communautés de joueurs marocains (jeux sur PC, sur console et sur mobile), créateurs et développeurs de jeux, médias et influenceurs, entreprises nationales et internationales, ainsi que des startups marocaines et africaines.

Avec une multitude d’animations, keynotes et présentations d’innovations, trois grandes compétitions seront au programme durant les trois jours, en présence de joueurs marocains et africains de haut niveau.

Le salon comptera la participation de nombreuses marques, notamment ASUS, partenaire de l’événement pour la compétition des jeux sur PC.

En plus de créer des opportunités pour promouvoir les jeunes talents, Casablanca Gaming Expo donnera la part belle à des startups africaines qui auront l’occasion de présenter des jeux vidéo entièrement conçus et développés en Afrique, par des ressources africaines.

Le salon est également porteur d’une mission pédagogique et de sensibilisation, pour une pratique plus responsable du jeu vidéo, en s’adressent à tous les publics : aux parents en qualité d’acheteurs et d’accompagnateurs de leurs enfants, et aux joueurs en tant que prescripteurs.

Véritable vitrine de l’industrie du jeu vidéo, Casablanca Gaming Expo vise ainsi à contribuer au développement et au rayonnement du secteur des jeux vidéo et des sports électroniques dans tous les aspects.

Le Gaming en quelques chiffres * :

Au Maroc :

En 2018, le Maroc s’est classé troisième parmi les pays africains. Avec plus de 3 millions de joueurs actifs, le Maroc est valorisé à 49 millions de dollars*, chiffre qui représente les transactions et micro-transactions effectuées par les marocains, versés aux entreprises étrangères (achat de jeu dématérialisé, achat monnaie virtuelle, matériel gaming, etc.)

En Afrique :

En 2014, l’Afrique comptait 23 millions de joueurs de jeux vidéo. En 2019, ils sont plus de 500 millions de gamers.

Le marché des jeux est passé de 105 millions de dollars à 570 millions de dollars* au cours de la même période. En ajoutant les ventes de matériel et des jeux, le chiffre d’affaire avoisine un milliard de dollars.

*Selon l’agence Newzoo, spécialisée dans l’e-sport.