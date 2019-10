Casablanca: Futur.e.s in Africa est de retour

Et de deux pour Futur.e.s in Africa. L’événement dédié à l’innovation digitale comme levier de transformation des territoires revient pour une nouvelle édition les 28 & 29 octobre 2019 à Casablanca sous le thème “territoires durables”.

Organisé par Maroc Numeric Cluster et Cap Digital en partenariat avec la Région de Casablanca- Settat et la Région Ile-de-France, cet évènement vise à rapprocher les écosystèmes d’innovation francilien, marocain et africains pour promouvoir les partenariats technologiques et commerciaux et favoriser l’innovation croisée.

Futur.e.s in Africa 2019 sera consacré à une thématique qui nous interpelle tous à savoir les futurs des territoires durables. Cette deuxième édition mettra notamment à l’honneur des idées et des projets qui contribuent à façonner les territoires et les régions de demain : durables, performantes et inclusives.

Pour l’occasion, l’événement accueille plusieurs start-up, laboratoires de recherche, industriels, entrepreneurs, porteurs de projets, institutionnels et universitaires. Principal point commun : ils sont tous acteurs de l’innovation numérique et de la transition écologique.

Au programme de cette édition : des rencontres professionnelles, des conférences, des ateliers et des démonstrations pour que les participants puissent échanger sur les dernières tendances en matière de territoires intelligents.

En tout, plus d’une trentaine d’intervenants internationaux et nationaux participeront aux travaux de Futur.e.s in Africa 2019. Ils animeront des débats, partageront leurs expériences et iront à la rencontre des participants.

L’édition 2019 de Futur.e.s in Africa sera également marquée par l’organisation d’un hackathon destiné à imaginer et prototyper des solutions innovantes au service des villes de demain. Organisé en partenariat avec la Société Générale (France et Maroc) et l’Hack Lab de Casablanca, ce Hackathon se déroulera sur trois jours du 26 au 28 octobre.

Pour rappel, la première édition de cet événement avait rassemblé en 2018 plus de 1000 participants, 32 intervenants internationaux dont des figures marquantes de l’innovation en Afrique et 32 start ups qui ont pu exposer leurs projets. Plusieurs rencontres B2B qualifiées ont été organisées à cet effet.

Futur.e.s in Africa 2019 : histoire d’un partenariat fructueux !

L’initiative Futur.e.s in Africa est née de la collaboration entre Cap Digital, pôle de compétitivité francilien du numérique et de la ville durable, et Maroc Numeric Cluster, accélérateur d’innovation au Maroc et dans la région Afrique – Moyen Orient.

Cette manifestation fait suite à la signature d’une convention de partenariat en 2016 entre la région de Casablanca- Settat et la région Ile-de-France visant à développer l’innovation digitale qui sera utilisée comme levier de transformation des territoires pour le bénéfice des citoyens, des entreprises et des visiteurs de la région.