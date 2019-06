Casablanca: franc succès pour la 6e édition du SITeau (VIDEO)

La 6ème édition du Salon International des Technologies de l’Eau et de l’Assainissement (SITeau) s’est tenu du 11 au 13 juin à Casablanca.

Initiée par Field Attitude, cette édition du SITeau a été un vecteur de rassemblement des parties prenantes nationales et internationales et des jeunes notamment sur la question de la préservation de l’eau dans le but de placer l’eau dans le projet “nouveau modèle de développement” engagé au Maroc sous les Hautes directives du roi Mohammed VI.

Explorer la place de l’eau et de l’énergie dans un nouveau modèle de développement intégrant les paradigmes “changements climatiques et transition écologique” a permis aux participants de proposer des solutions innovantes, des méthodologies et des scénarios de gouvernance améliorée en considérant les approches publiques et leurs leviers réglementaires et fiscaux.

Pour les opérateurs, quel que soit leur secteur d’activité et leur taille, la question n’est plus de savoir s’ils sont concernés par la dynamique en faveur du développement durable, mais comment exister avec ce nouveau paradigme, devenu un facteur déterminant de compétitivité et leur permettant d’être qualifiés de socialement responsables.

Bénéficiant du soutien des institutionnels et des parties prenantes concernées ainsi que du Label du 9ème Forum Mondial de l’Eau, qui se tiendra en mars 2021 à Dakar au Sénégal et où le Maroc décerne le prestigieux prix Hassan II, cette plateforme de débats a offert l’occasion de s’interroger, de proposer des voies alternatives, de valoriser les bonnes pratiques et de tirer des leçons d’expériences non abouties.

K.B.