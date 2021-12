Casablanca Events & Animation révèle les résultats des travaux de la 2ème édition du symposium « Africa Place Marketing »

Casablanca Events & Animation a organisé, les 24 et 25 novembre derniers à Casablanca, la 2ème édition du symposium « Africa Place Marketing », sous le thème : « Tous acteurs d’hospitalité́ et d’attractivité des territoires ».

Deux journées intenses de travaux et de discussion constructives qui ont réuni cette année des experts, des chercheurs et des professionnels de renommée internationale représentant plus de 16 territoires considérés comme des cas d’école en matière de marketing territorial.

Cette 2ème édition a connu la participation de 35 conférenciers venus partager leurs expertises et leurs expériences sur l’ensemble des aspects du marketing territorial, 455 participants via la plateforme de diffusion, 78 000 personnes qui ont visité le site web dédié à l’événement et plus de 50 journalistes qui ont assuré un fort rayonnement et une grande visibilité à l’événement.

Les conférences ont permis de délimiter les concepts de base du marketing à savoir : le territoire pertinent, la notion même du marketing territorial, celle de l’attractivité et de l’hospitalité territoriale, la marque et l’identité territoriale.

Par ailleurs, les experts ont mis en exergue l’importance de prendre en considération les spécificités de nos territoires émergents en termes de stratégie de la résilience territoriale mais aussi la valeur de l’identité territoriale et la personnalité du territoire dans réussite de la démarche marketing territoriale.

Deux ateliers ont permis d’éclairer sur la manière d’aborder le marketing territorial à savoir celui des facteurs clés de succès et celui de la (re)dynamisation de la marque ; Une occasion pour la marque territoriale « Wecasablanca » de faire le point sur les réalisations et d’actualiser les études et les démarches afin d’améliorer le plan d’action du programme marketing et promotion territoriale pour, in fine, faire vivre, aimer et fédérer les parties prenantes autour de cette marque « rassembleuse ».

Les deux moments forts de cette 2ème édition de l’Afric a Place Marketing :

Le Think Thank qui était une nette réussite et qui a permis d’avoir les premières ébauches de la réflexion autour de la stratégie marketing territoriale adaptée aux territoires africains. ‘L’objectif est de faire durer ce genre d’échanges pour avoir des discussions permanentes et ponctuelles sur le marketing territorial en Afrique. L’Africa Place Marketing Competition était un moment fort qui a marqué tous les participants grâce à leurs idées innovantes, créatives et pertinentes présentées par notre jeunesse marocaine ayant cette vision « out of the box » très développée des éventuelles actions à mettre en place pour mieux adapter l’offre territoriale aux cibles.

Cette compétition a challengé plusieurs « Business School » et a été remportée par les élèves de l’ENCG Casablanca qui défendait leur projet face aux étudiants, non moins déméritant, de l’école d’HEM ou encore l’ESCA Casablanca.

Pour rappel, Africa Place Marketing est une composante importante de la démarche d’attractivité de Wecasablanca. Il s’agit d’un projet collectif et partagé qui traduit de manière fidèle l’ambition de Casablanca qui aspire à devenir un lieu incontournable d’échange, de co-construction et de développement dans le domaine du marketing territorial.

A noter que les vidéos des différents panels abordés durant ce symposium sont disponibles sur la chaine YouTube de Wecasablanca. https://www.youtube.com/…/UCCw7MXIu8Vq63Gq_dz10QPQ/videos

À propos de Casablanca Events et Animation (CEA)

La Société́ de Développement Local Casablanca Events et Animation, créée en 2015, a pour mission d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie d’attractivité́ globale du territoire sur les plans local, régional et international. Pour ce faire, Casablanca Events et Animation déploie des projets structurants, assure la gestion des infrastructures sportives et culturelles qui lui sont confiées et organise des évènements d’envergure dans les domaines culturel, sportif et économique. Casablanca Events et Animation est une société́ anonyme de droit privé à capitaux publics dont les actionnaires sont le Conseil de la Région de Casablanca-Settat, la Commune de Casablanca et le Conseil Préfectoral de Casablanca.