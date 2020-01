Casablanca: et de quatre pour “Les Impériales”!

Après le franc succès de l’événement national phare de l’écosystème du marketing et de la communication tenu en 2019, l’association « Les Impériales » donne rendez-vous aux professionnels du secteur début février pour vivre : Les Impériales 2020, une 4ème édition sous le thème “Brand&Tech: Comment se Réinventer?”.

L’événement annuel “Les Impériales”, incontournable rassemblement des professionnels du marketing, de la communication, des médias et du digital qui a marqué l’année 2019 par le franc succès de sa 3ème édition, revient début février 2020 pour une 4ème édition. Regroupant les différentes générations de l’écosystème, « Les Impériales 2020 » se tiendra du 3 au 9 février à l’hôtel Hyatt Casablanca, en présence d’experts nationaux et internationaux, sous le thème “Brand&Tech : Comment se réinventer?”

Se voulant fédératrice des professionnels du marketing et de la communication, l’association Les Impériales, créée en 2018, a décidé de faire de son événement éponyme la rencontre phare de l’année. Ainsi, avec plus de 3 000 participants marocains et internationaux en 2019, l’événement annuel “Les Impériales” se veut le carrefour de rencontre des différents acteurs du secteur, qu’ils soient annonceurs, agences ou indépendants.

Anouar Sabri, président de l’association « Les Impériales », précise : “Pour cette 4ème édition, nous désirons répondre aux différentes questions des professionnels du secteur, relatives à l’évolution des différentes techniques, particulièrement celles qui permettent aujourd’hui de valoriser la marque. L’observation des tendances mondiales, liées aux différents métiers de cet écosystème, dénote de l’impact exponentiel du digital et de la technologie sur l’intégralité de la chaîne de valeur.”

Et pour répondre aux attentes des professionnels, l’événement “Les Impériales 2020” sera organisé du 3 au 9 février à l’hôtel Hyatt Casablanca.

Avec une programmation riche, la 4ème édition proposera des Workshops & Trainings, des Keynotes & Panels, un Business Corner où se tiendront le Job Dating et le Concept Dating, des soirées qui révèleront les résultats d’études sur les marques et le digital, etc. Sans oublier des temps forts de l’édition précédente repris en 2020 dans un format d’autant plus grand : le “Musée de la Publicité et des Médias”, le gala de remise des prix “Les Étoiles” et le “Showreel Morocco”.

LES IMPÉRIALES 2019

Organisé sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, l’événement « Les Impériales 2019 » s’est déroulé du 21 au 26 Janvier 2019, sous la thématique générale “Les nouveaux défis des marques au Maroc » et a servi de réelle caisse de résonnance à un secteur par nature à la pointe des tendances et des innovations.

Parmi les événements phares de cette édition, la remise des prix “Les Étoiles” et le “Musée de la Publicité » retraçant 100 ans de publicité au Maroc, une exposition réalisée pour la 1ère fois au Maroc.

CHIFFRES CLÉS :

• 3200 participants ;

• 110 participants aux workshops & trainings ;

• 40 sponsors & partenaires ;

• 60 intervenants experts et professionnels, nationaux et internationaux ;

• 178 souscriptions aux prix “Les Étoiles” :

 21 Étoiles attribuées ;

 11 Hommages à ceux qui ont marqué le secteur

• 31 keynotes ;

• Une quinzaine de conférence ;

• 12 panels ;

• 6 workhops & trainings ;