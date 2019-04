Casablanca: du nouveau chez Yan&One (VIDEO)

Dès le mois de mars, découvrez Archiman chez Yan&One, qui sera le tout premier à lancer la marque à travers le monde. Connu pour être le dénicheur de talent, Yan&One n’a pas failli à sa mission en accueillant cette nouvelle marque très prometteuse, pour rester l’enseigne de référence beauté pour hommes et pour femmes.

Archiman est une nouvelle marque de soins pour homme, made in France, qui bouscule les codes de la beauté en proposant une gamme de soins à base de 95% d’ingrédients naturels et sans ingrédients controversés.

A l’image de ses deux fondatrices, Karine et Stéphanie Coccellato, la marque est iconoclaste et insolente. Après leur contribution au lancement et au succès de la marque Urban Decay en Europe et au Moyen-Orient, elles décident de prendre soin des hommes. Elles entament alors leur No-Toxic Revoluiton. Archiman est né.

Chaque produit est soigneusement élaboré en sélectionnant les meilleurs principes actifs que la nature nous offre. Les formules sont innovantes et saines et les routines simples et efficaces. Pour son lancement, la marque propose 5 produits et des nouveautés sont déjà en cours de développement.

Une crème hydratante et anti-age car se sentir bien ne doit pas être qu’un effet d’optique, un gel hydratant pour apaiser sa peau et se faire du bien, un sérum contour des yeux anti-age, anti-cernes et anti-poches afin d’entretenir le voyeur qui est en chacun de nous, un gel nettoyant visage aux acides de fruits pour mettre sa peau sous acides et un gel nettoyant 3 en 1, visage, corps et cheveux.

