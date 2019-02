Casablanca: des start-ups Africaines pour un projet inédit 

C’est un événement inédit qui a eu lieu à Casablanca le 7 février dernier.

En effet, “inwiDAYS” a réuni des start-ups de plus de 15 pays sur le continent pour un grand concours. Sur les 8 start-ups finalistes, quatre représentent des pays d’Afrique subsaharienne. Toutes ont défendu des projets portant sur la même thématique: la civictech! Mais qu’est-ce que cela représente exactement?

Ce mot nouveau désigne l’ensemble des outils technologiques qui permettent aux citoyens d’être connectés, informés et capables d’agir collectivement dans tous les secteurs de la vie quotidienne. Objectif: avoir un plus grand impact sur le quotidien de la communauté, améliorer ses conditions de vie, faire entendre sa voix, sensibiliser ses membres à différentes causes…



Kenza Bouziri, Directrice Communication Corporate & RSE explique que “le choix cette année de la Civictech n’est pas anodin. Une véritable tendance est en train de se dessiner au Maroc et en Afrique. La technologie et les réseaux sociaux ne sont plus un moyen de plaidoyer mais d’action effective et concrète sur le terrain”.

Elle ajoute que l’autre composante, tout aussi importante et stratégique: “c’est l’appui et le soutien de l’entreprenariat digital en lien avec la thématique de chaque édition. Nous offrons aux Entrepreneurs un accompagnement global pour affiner leurs concepts et déployer leurs projets”.

Lors de cette nouvelle édition de «inwiDAYS», présentations (keynotes) et panels de discussions ont contribué à mettre davantage en lumière les nombreux exemples de réussite de Civictech en Afrique.

À l’instar des trois dernières éditions, inwiDAYS 2019 a mis les entrepreneurs au cœur du programme. L’appel à candidature lancé en septembre 2018 a permis de réceptionner, sur la plateforme innov.inwi.ma, plus de 150 projets issus de 15 pays africains.

Au terme d’une étude approfondie des dossiers, 15 projets de start-ups ont ainsi pu réserver leur ticket au programme «Impact Camp» organisé du 25 novembre au 1er décembre 2018, en collaboration avec l’incubateur Impact Lab Africa. Un programme de formation et d’accompagnement accéléré qui a permis à huit entrepreneurs de mieux structurer leurs concepts, d’améliorer leurs prototypes et de se hisser en phase finale lors de inwiDAYS 2019. Ces entrepreneurs proviennent de cinq pays africains : le Maroc, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Cameroun.

Au terme de 6 mois de compétition et de sélections, deux entreprises se sont imposées lors de inwiDAYS 2019. Elles bénéficient ainsi d’un programme d’incubation pour les aider à se lancer sur le marché. La troisième, prix du public, bénéficie d’une solution Cloud pour héberger, développer et déployer ses applications sur le marché.

Prix du jury : REMA. Application mobile permettant aux médecins africains d’améliorer leurs diagnostics en collaborant en temps réel avec leurs collègues à l’échelle du continent

Prix coup de cœur : LITTAHI. Plateforme web et mobile permettant aux parents d’élèves d’acheter des kits scolaires complets avec des options de paiement simplifiées

Prix du public : Kawalis.net. Réseau social de citoyens engagés pour la co-construction d’initiatives et de projets à fort impact sociétal



Cinq autres startups étaient en lice lors des phases finales du concours. Elles ont toutes participé au Boot Camp organisé du 25 novembre au 1er décembre 2018 afin de mieux structurer leurs concepts et améliorer leurs prototypes.

PRIXBAS. Plateforme de vente à bas prix de produits invendus retirés des rayons des grandes et moyennes surfaces

GOLDNDATA. Solution digitale de démocratisation de l’accès aux opportunités mises à disposition par les institutions publiques

LINKOMMUNITY. Application mobile dédiée aux employés des parcs d’activité professionnels pour favoriser l’échange et le partage entre eux

ANTICORR. Plateforme collaborative de suivi des procédures administratives et de dénonciation de faits de corruption

CITIZENUP. Plateforme sociale offrant aux citoyens des actions de volontariat simples et récompensées, à réaliser selon leurs intérêts et disponibilités, pour un impact social tangible et durable



Kenza Bouziri nous explique que l’une des nouveautés à retenir pour cette édition, “c’est la dimension Africaine et la décision de s’ouvrir aux entrepreneurs digitaux du continent. Nous avons recueilli plus de 150 projets issus de 15 pays Africains sur la plateforme innov.inwi.ma. Sur les huit finalistes, quatre proviennent du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Niger et du Cameroun. Un résultat très positif qui permet de connecter les entrepreneurs Marocains au reste du continent et dynamiser l’innovation à l’échelle régionale”, résume la Directrice Communication Corporate & RSE à inwi.

S.L.