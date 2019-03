Casablanca: découvrez le nouvel hôtel ONOMO (VIDEO)

L’hôtel ONOMO Casablanca City Center bénéficie d’un emplacement de choix au cœur de Casablanca, sur l’une des plus belles avenues de la ville, à proximité des nouveaux quartiers d’affaires et des sites touristiques les plus fréquentés. Il offre l’opportunité d’être à quelques minutes à pied des plus beaux commerces et des restaurants les plus branchés de Casablanca.

Youssef Lazrak, Directeur ONOMO City Center explique que “cet hôtel est situé en plein boulevard Massira dans un quartier branché de Casablanca. C’est un lieu de rencontre et d’échanges autour de l’art, de la mode et de la culture. Nous avons deux restaurants, de très belles salles de séminaires qui peuvent accueillir jusqu’à 360 personnes, une salle de Fitness… j’ai une superbe équipe qui m’épaule. Le bijou de cet hôtel est sa terrasse où on peut assister à des soirées, expos ou concerts…”

Construit dans le quartier Racine et doté d’un grand parking, cet hôtel 4 étoiles est idéal pour des séjours d’affaires ou loisirs. Il offre 201 chambres et suites confortables, fonctionnelles et spacieuses qui sont toutes équipées d’un mini bar, d’un coffre-fort, d’un plateau de courtoisie avec bouilloire et d’une TV avec connexion satellitaire.

L’hôtel ONOMO Casablanca City Center dispose d’une connexion wifi gratuite à haut débit dans tout le bâtiment, d’un business center et de 5 salles de conférence toutes éclairées à la lumière du jour et dotées d’un matériel audio-visuel de haute technologie.

Il comprend également une salle de fitness avec équipements cardio-training et musculation, un bar et un restaurant avec terrasse, l’endroit parfait pour partager un verre, un repas ou un Rdv d’affaires. Découverte.

S.L.