Casablanca: découvrez le nouveau concept de Volvo Cars Maroc (VIDEO)

Scandinavian Auto Maroc surfe sur la toute dernière tendance dans le domaine du retail en ouvrant Le Volvo Magic Cube à Casablanca. A la fois original et créatif, ce point de vente éphémère est situé au niveau de la célèbre route côtière, à quelques minutes à peine des plus importants centres commerciaux de Casablanca, mais aussi au cœur d’un quartier extrêmement touristique et luxueux, entouré des meilleurs restaurants et hôtels. Edifié en front de mer, le pop store vous offre une vue panoramique imprenable sur l’océan et permet, tous les soirs, d’admirer un magnifique coucher de soleil.

A travers l’ouverture du Magic Cube, Volvo Cars Maroc prend l’initiative de proposer un magasin éphémère destiné à renforcer sa proximité avec ses clients, mais également avec ses différents prospects. En effet, les pop-up stores offrent l’opportunité pour Volvo d’être en contact direct avec sa cible, mais aussi de pouvoir interagir avec les consommateurs et de les initier à ses nouveaux services et à ses nouveaux modèles.

Les pop-up stores permettent de créer de véritables univers autour de certains produits. Plongés dans le concept de boutique éphémère, les visiteurs y découvrent leurs marques préférées. Au même moment, le pop-up store apparaît comme un événement aux yeux des visiteurs qui connaissent la durée limitée de la boutique. En effet, le caractère éphémère de ces points de vente permet, en soi, de créer l’événement!

Conformément au thème de Volvo Cars de cette année: Freedom to Move, le but est de penser à des idées originales pour en faire un centre d’attraction, un point de rencontre et une plate-forme de lancement pour les jeunes talents marocains. Le thème “Freedom to Move”résume d’ailleurs les valeurs fondamentales de la marque: “Les personnes, la durabilité et la sécurité” et sera accueilli, au sein du pop up store, à travers l’organisation d’événements artistiques, culturels, sportifs, etc.

“L’idée d’un Showroom éphémère nous trottait dans la tête depuis quelques temps déjà. Cela fait un moment que nous ressentions le besoin d’avoir une autre vitrine afin de pouvoir augmenter notre visibilité”, a déclaré Abdelouahad El Kadiri, Président de Scandinavian Auto Maroc.

Le pop-up store de Volvo Cars Maroc a été agencé pour permettre d’accueillir toute la gamme des modèles de la marque. Luxueux et fidèle aux valeurs fondamentales du constructeur suédois (transparence, sécurité, durabilité, environnement), cet espace représente de la plus belle des façons le désir que nourrit Volvo Cars de vouloir changer les choses et de continuer toujours autant à faire forte impression sur un marché de plus en plus concurrentiel.

A.K.A.