Casablanca: découvrez ANFA HEAVEN, nouvelle résidence privée (Anfa Realties)

A seulement quelques mois du lancement du centre commercial très attendu en pleine zone financière de CASA ANFA : AERIA MALL, Anfa Realties, fidèle à son engagement de développer des espaces de vie intégrés haut de gamme, annonce le lancement d’un nouveau projet inédit à Casablanca baptisé ANFA HEAVEN.

Situé aux portes de Ain Diab, à seulement 2 km du Morocco Mall, ANFA HEAVEN se décline en deux résidences fermées et sécurisées indépendantes (une résidence dédiée aux villas et une autre dédiée aux appartements) qui offrent à leurs habitants l’exclusivité de 7 500 m² d’installations sportives, d’espaces verts, d’espaces de jeux et de loisirs.

Un véritable havre de paix et de sérénité, répondant ainsi aux attentes d’un cadre de vie unique sans se couper de la ville.

Développée sur un terrain de 5 hectares, la résidence ANFA HEAVEN, propose 64 villas et 162 appartements. Le concept architectural a été pensé avec une approche disruptive, tourné vers l’extérieur, donnant ainsi naissance à un projet urbain-rétro inédit.

Trois types de villas sont ainsi proposés avec des surfaces construites allant de 300 à plus de 370 m², développés sur des terrains allant jusqu’à 500 m². Au programme : un agencement contemporain, des matériaux de qualité, des finitions soignées et une invitation à la détente grâce aux jardins et piscines privatifs ainsi qu’à la présence d’un solarium avec une vue imprenable sur l’océan !

Quant aux appartements, qu’ils soient de 2, 3 ou 4 chambres ; Ils sont tous traversants et leurs salons orientés sud disposent d’une vue sur mer. Chaque immeuble est doté d’un penthouse entouré d’une terrasse à 360°offrant une vue panoramique à couper le souffle et des appartements en rez-de-chaussée avec des jardins et piscines privatifs.

La commercialisation de ce projet est lancée depuis quelques jours, dans un showroom créé pour l’occasion sur la route d’Azemmour.

« ANFA HEAVEN a été pensé pour répondre à un besoin urgent chez les casablancais, celui de retrouver une belle qualité de vie, et le calme dans un environnement sécurisé à Casablanca tout en étant en ville » a déclaré Amine BEQQALI, Directeur Développement du groupe Anfa Realties.