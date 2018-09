Casablanca: coup d’envoi de l’Université d’été de la CGEM

Le coup d’envoi de la première édition de l’Université d’été de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a été donné, vendredi à Casablanca, sous le thème ‘’Une entreprise forte, un Maroc gagnant’’.

Chefs d’entreprises, décideurs publics, universitaires, experts nationaux et internationaux de renom, débattront, pendant deux jours, des enjeux économiques et sociaux auxquels le Maroc fait face et envisageront les solutions les plus adéquates pour renforcer l’émergence du royaume.

Ce rendez-vous, qui s’inscrit dans une perspective annuelle, constituera, selon la Confédération, ‘’un moment fort’’ pour le monde de l’Entreprise et marquera ‘’sans nul doute’’ la rentrée économique.

Il s’agit également d’une occasion pour mobiliser les membres de la CGEM afin de permettre à celle-ci de jouer pleinement son rôle fédérateur des régions et des fédérations professionnelles.

Les chefs d’entreprises auront ainsi l’opportunité de débattre, et inviteront des décideurs publics, des universitaires et des intellectuels à s’interroger, avec eux, sur les enjeux économiques et sociaux auxquels les entreprises devons faire face pour formuler les solutions les plus adéquates.

Les séances plénières, animées par des intervenants de renom représentant le monde économique, académique, social, et politique, donneront un aperçu sur l’intensité des transformations qui impactent l’environnement de l’entreprise et aborderont les enjeux liés au monde de l’entrepreneuriat ainsi que le rapport aux instances étatiques, aux partenaires sociaux et aux consommateurs.

Cette 1ère édition proposera également un ensemble d’ateliers, pistes de réflexion, traitant de sujets divers en rapport avec l’entreprise, le capital humain, l’évolution technologique, le nouveau rapport au travail, l’internationalisation ou encore la responsabilité sociétale.

Le campus de l’ISCAE, qui abritera les travaux de cette édition, sera aménagé autour de villages, d’espaces informels de débats et de communication sur des sujets aussi variés que l’innovation, les talents, l’offre publique, ou le financement.

Selon la CGEM, l’organisation de cet événement dans un cadre universitaire est ‘’un message fort’’ quant à la détermination de la Confédération de ‘’placer la jeunesse au cœur de ses programmes d’actions futures’’ et d’affirmer ‘’la place essentielle du système éducatif dans la préparation du monde de l’entreprise de demain’’.