Casablanca: cérémonie de remise des certificats du programme SAME

Jeunes diplômé.e.s, parents, familles, Union européenne au Maroc, représentations diplomatiques, acteurs de l’industrie sportive, partenaires du secteur privé, professeurs et associations sportives se sont tous réunis jeudi 28 octobre 2021 à Casablanca pour féliciter les 27 jeunes de la première promotion SAME, programme d’intégration socioéconomique des jeunes issu.e.s des diasporas subsahariennes et marocain.e.s de retour.

Cette initiative portée par l’ONG marocaine TIBU, pionnière en matière d’intégration de la jeunesse africaine via les métiers du sport, s’inscrit dans le cadre de l’Action de Coopération Sud-Sud en matière de migration, cofinancée par l’Union européenne (UE) et favorisant les échanges entre le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal dans le domaine migratoire.

Ce programme innovant a démontré que le sport est un vecteur de création de lien social qui favorise l’intégration. Il a offert l’opportunité aux jeunes d’acquérir de nouvelles compétences et de mieux appréhender la société marocaine aux niveaux personnel et professionnel. Aujourd’hui, nous sommes heureux de célébrer l’enthousiasme, le sérieux et l’engagement social de 27 jeunes qui ont pu s’insérer professionnellement et socialement au Maroc » déclare Mme Anne Simon, qui représente l’Union européenne au Maroc à cet événement.

Le programme SAME a duré 10 mois, de janvier à octobre 2021. Il a permis à 27 jeunes issu.e.s des diasporas ivoirienne, malienne et sénégalaise et marocain.e.s de retour de s’insérer sur le marché du travail grâce à une formation multidisciplinaire autour de leur passion : le sport.

A ce titre, « La passion, le talent et les réalisations concrètes présentés aujourd’hui par notre première promotion du programme SAME ne peuvent que nous réconforter dans l’ambition qui a conduit TIBU, avec tous ses partenaires, à croire en la force du sport comme un levier important d’intégration socioéconomique des jeunes issu.e.s de la diaspora subsaharienne » déclare Mohamed Amine Zariat – Ashoka Fellow & Président Fondateur de l’organisation TIBU Maroc

À la fois solennelle et chaleureuse, cette cérémonie de remise des diplômes vient couronner un parcours axé sur le mariage « Sport x Études x Entreprise », marqué par la transmission des valeurs du vivre-ensemble, la créativité et l’innovation. Stages immersifs, alternance en académies sportives professionnelles, participation à des hackathons, création de projets entrepreneuriaux dans le sport, engagement associatif… Caractérisés par leur grande diversité, les parcours de chacune et de chacun des jeunes du programme SAME ont pour dénominateur commun leur passion pour l’Afrique.

« Je suis heureux de participer à cette initiative. Après cette formation, je rêve de devenir un coach de basket, au Maroc, au Sénégal et pourquoi pas dans le monde. Ce que je peux donner aux jeunes, c’est d’abord le respect, l’amour du sport. Il faut savoir faire le mariage entre le sport et les études.

Je suis Sénégalo-Marocain, je vais apprendre du Maroc et amener au Sénégal, apprendre du Sénégal et amener au Maroc. », témoigne SALIOU MANGANE BAMBA, bénéficiaire du programme SAME.

Quelques chiffres et résultats :

Ce programme pilote à fort impact social vise à accompagner les efforts du Royaume à mettre la migration au service du développement, en misant notamment sur le partage d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine migratoire entre tous les acteurs de l’écosystème.

SAME converge parfaitement avec la vision de TIBU, celle de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique à l’horizon 2030 et contribue à la réalisation des 17 Objectifs de développement durable, principalement ceux liés au travail décent, à la croissance économique et à l’éducation de qualité.