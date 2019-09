Casablanca: “BIC” inaugure sa deuxième bibliothèque scolaire (vidéo)

Le groupe «BIC» vient d’inaugurer sa deuxième bibliothèque scolaire à Casablanca, dans le cadre de son programme «BIBLIO’BIC».

La nouvelle bibliothèque a vu le jour à l’école primaire « Yasmina » située à Hay Moulay Abdallah à Casablanca, et offrira à près de 1000 enfants un espace dédié à la lecture et un espace informatique équipé d’ordinateurs reliés à Internet, indique le Groupe, dans un communiqué.

Cette nouvelle structure disposera également d’une salle pour l’organisation d’ateliers éducatifs et d’un espace audio-visuel. En plus d’offrir aux enfants un espace où ils pourront apprendre, cultiver leur connaissance et jouer dans un environnement adapté, « BIBLIO’BIC » promeut, entre autres, la lecture auprès des élèves des établissements scolaires publics et plus particulièrement ceux du primaire.

Durant la présentation de ce projet, les représentants de BIC Maroc ont, par ailleurs, récompensé les gagnants de la 3ème édition du concours « Dessine ta Réussite », une compétition nationale de dessin adressée aux enfants âgés de 5 à 12 ans, qui a connue cette année la participation de 30 écoles et a bénéficié à 18,120 élèves.

Lors de cet événement, 604 classes ont reçu les kits contenant le matériel de dessin nécessaire à la participation des élèves à la compétition nationale.

Le groupe BIC, leader dans les articles de papeterie, s’est fixé comme objectif d’améliorer les conditions d’apprentissage de 250 millions d’enfants dans le monde d’ici 2025.