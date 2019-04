Casablanca: Auto Hall livre ses résultats annuels

Auto Hall a réalisé en 2018 un résultat net consolidé en baisse de 10% à 150 millions de dirhams (MDH), a annoncé, vendredi à Casablanca, le directeur général Activités support, Abderrahim Bachiri.

Sur le plan financier, les fondamentaux de la société continuent de s’améliorer avec un résultat net pratiquement en ligne avec celui de 2017, suite à l’impact de 10 MDH consécutif aux accords avec l’administration fiscale portant sur les vérifications de 5 sociétés faisant partie du périmètre de consolidation, a expliqué Bachiri, lors de la conférence de presse dédiée à la présentation des résultats annuels du Groupe.

Les résultats 2018 d’Auto Hall ont été impactés par le repositionnement des produits Ford avec des prix plus élevés et par la hausse du cours de l’euro vis-à-vis du dirham, a-t-il fait savoir.

Il a en outre souligné que “l’ensemble de nos marques ont profité d’une tendance globalement positive des marchés et que l’entreprise est entrain d’amortir la baisse de Ford par la consolidation de la performance des autres marques et par le développement de nouvelles marques telles que Opel et Dongfeng”.

Bachiri a en outre affirmé que 2018 est une année de transition avec une baisse de Ford qui résulte d’une stratégie globale mondiale et l’arrivée de Opel qui est le fruit de partenariat avec le Groupe PSA. Elle est aussi une année de consolidation avec des marques phares qui continuent à se renforcer fortement à la faveur de bonnes performances sur le marché (Fuso et Nissan), a-t-il poursuivi.

Dans un contexte sectoriel marqué par une hausse de 5% des nouvelles immatriculations des Voitures Particulières (VP) à 163.074 unités et un accroissement de 7% des ventes de Véhicules Utilitaires Légers (VUL) à 14.285 unités, Auto Hall affiche un chiffre d’affaires (CA) consolidé de 4,8 MMDH, en baisse de 5% par rapport à celui de l’année dernière.

Pour leur part, les ventes des tracteurs agricoles enregistrent une augmentation de 8% à 2.522 unités, tandis que les écoulements de Véhicules Industriels (VI) se hissent de 3% à 4.359 unités.

Au niveau des performances commerciales, le Groupe a globalement consolidé ses parts de marché avec 42% dans le marché du véhicule industriel pour Fuso et Ford Trucks, 34% dans le marché du véhicule utilitaire léger contre 31% en 2017 pour Ford, Mitsubishi, Opel et Dongfeng, 9,5% pour la voiture particulière contre 11,7% en 2017 pour Ford, Nissan, Mitsubishi et Opel et 17% pour le tracteur agricole contre 18% en 2017 pour la marque New Holland.

Au volet social, les revenus d’Auto Hall ressortent en recul de 8% à près de 3,5 MMDH. L’EBITDA consolidé affiche une baisse de 11% à 437 MDH.