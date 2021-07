Casablanca: après 5 mois de travaux, le restaurant McDonald’s Corniche rouvre ses portes

Après de grands travaux de rénovation, le nouveau restaurant Corniche revient avec une nouvelle approche entièrement tournée vers la durabilité, le respect de l’environnement et la digitalisation, sans oublier le confort et la fonctionnalité.

Tourné vers l’avenir, le nouveau McDonald’s Corniche propose une nouvelle expérience Moderne, Connectée, Green Friendly et encore plus chaleureuse et conviviale.

Totalement conscient de l’importance de son impact écologique, le nouveau restaurant McDonald’s Corniche est parfaitement respectueux de l’environnement. L’Energie électrique y est ainsi mise en avant pour sensibiliser les clients à l’importance des nouvelles énergies durables. Des vélos sont proposés pour joindre l’utile à l’agréable. En pédalant, on pourra recharger son téléphone portable. Et première au Maroc, le nouveau McDonald’s Corniche met à disposition des bornes de recharge de voitures électriques encourageant ainsi l’utilisation d’une énergie verte. Un maximum de 4 voitures pourront recharger leurs batteries en même temps.

Le nouveau McDonald’s Corniche doté d’une architecture avant-gardiste est encore plus confortable et plus chaleureux. De nouvelles fonctionnalités et services sont proposés. Harmonie et convivialité sont ainsi les mots d’ordre pour passer un agréable moment seuls, en famille ou entre amis.

Restaurant intelligent, il est résolument tourné vers la technologie et la digitalisation. Grâce à une connexion WiFi, des bornes digitales, et des menus boards digitaux au niveau du McDrive pour la première fois au Maroc, le nouveau McDonald’s Corniche offre une entière connectivité.

Ultime innovation, 30 chargeurs à induction, technologie qui repose sur le principe de l’induction électromagnétique, sont intégrés aux tables du lobby intérieur. Ils permettent de recharger les téléphones portables sans avoir à se connecter à une prise électrique, et ainsi profiter pleinement de l’instant présent.

Pour la 1ère fois sur la Corniche de Casablanca, ce restaurant propose un espace McCafé, un espace chaleureux, convivial et gourmand, idéal pour y déguster de délicieux cafés et pâtisseries à tout moment de la journée.

Pour la 1ère fois également au Maroc, une zone spéciale Delivery a été créé dans ce restaurant où les livreurs pourront patienter avant de récupérer leur commande McDelivery.

Et pour mettre en place l’ensemble de ses nouveautés, services et fonctionnalités, le nouveau restaurant McDonald’s Corniche a créé près de 100 emplois s’ajoutant aux 61 personnes déjà en place lors de la fermeture du restaurant.

Pour rappel, l’aventure McDonald’s Maroc a commencé en 1992 au restaurant de la Corniche à Casablanca, avec 60 employés et 11 personnes au siège de l’entreprise.

Depuis près de 30 ans, McDonald’s Corniche a marqué toute une génération de marocains qui a eu le plaisir de goûter au tout premier McDonald’s et à un nouveau style de vie et où les jeunes et les moins jeunes ont découvert une sortie conviviale et agréable.