Casablanca: Anfa Realities annonce l’ouverture prochaine d’Aeria Mall (VIDEO)

Le groupe immobilier Anfa Realities, a annoncé l’ouverture de son nouveau centre commercial Aeria Mall pour le deuxième trimestre de 2022.

Situé à Anfa, Aeria Mall est un centre commercial faisant partie du projet Aeria Park. Il s’étend sur 25.000 mètres carrés et comptera un supermarché, un ensemble de magasins de marques nationales et internationales ainsi que d’un Food hall, d’un cinéma et d’une salle de sport.

« Nous avons démarré les travaux en septembre 2019. Aujourd’hui, nous sommes sur la dernière ligne droite, et nous estimons que les travaux s’achèveront vers le deuxième trimestre 2022 pour procéder à l’ouverture », a déclaré à Le Site info Zakaria Mahboubi, directeur général d’Anfa Realites.

Anfa Realities est un groupe immobilier, opérant principalement dans la région de Casablanca, spécialisé dans l’immobilier de luxe : villas, résidences de standing, bureaux haut de gamme, ou encore centres commerciaux.

M.F.