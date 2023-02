Casablanca accueille la première édition du Salon international « FEN’PORTE »

Casablanca s’apprête à accueillir la première édition du Salon international des portes et fenêtres « FEN’PORTE », du 10 au 12 mars. Cet événement a pour but de mettre en avant les nouveautés de l’industrie de la fermeture, au niveau national et international.

Le secteur des matériaux de construction représente un des secteurs vitaux et prometteurs de l’industrie nationale. Il a tendance à évoluer en forte corrélation avec d’autres secteurs, d’une importance aussi capitale, tels que l’habitat, les travaux d’infrastructure, ou encore le tourisme. En effet, le secteur du bâtiment est une locomotive de développement dans la mesure où il crée de la richesse, génère de l’emploi, mobilise l’épargne des ménages dans l’immobilier et stimule des effets d’entrainement sur d’autres industries telles que le ciment, les produits métallurgiques, la céramique, le verre, le bois, l’aluminium et les matières plastiques.

Cet événement est l’occasion de mettre, non seulement, en relief le développement de l’écosystème créé autour de la filière des portes et fenêtres, mais aussi de faire émerger l’expertise locale et l’échange d’expérience entre intervenants du secteur, de créer un climat d’affaires et d’opportunités. Il incite également les professionnels à s’imprégner des nouveautés et des nouvelles techniques adoptées notamment en matière de sécurité, de durabilité et d’environnement. Parmi les objectifs fixés par l’organisateur, la création d’un annuaire dédié aux portes et fenêtres.

Sur un autre plan, dans le cadre de l’accompagnement des artisans, menuisiers… des ateliers de formation leur seront proposés pour une mise à niveau des compétences et des connaissances. À cet effet, les exposants ont l’opportunité d’organiser des séances de formation sur les nouveaux produits et gammes, et ce, dans un espace démo-show spécialement dédié.