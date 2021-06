Casablanca acceuille le Smart city Casablanca symposium (VIDEOS)

Ville la plus peuplée du Maroc avec ses 4,5 millions d’habitants et une forte densité de population, Casablanca, centre névralgique de l’économie marocaine, ambitionne de devenir une Smart City, proactive, au service de ses citoyens avec un service public de qualité et à des coûts réduits. L’objectif est aussi d’harmoniser les zones industrielles, commerciales, et résidentielles qui se côtoient étroitement dans la métropole.

Capitale économique en pleine ébullition, première zone portuaire du Royaume avec 60% des échanges commerciaux du Maroc, Casablanca contribue à elle seule à 30% du PIB national.

Métropole économique avec des infrastructures et des services modernes, Casablanca connait ces dernières années un vrai flux migratoire. Des personnes qui s’y installent pour décrocher des opportunités économiques.

Les nouvelles technologies intégrées dans différents secteurs-transports, santé, éducation, planification urbaine- permettent de répondre plus efficacement aux nécessités de la métropole et aux besoins de ses habitants de plus en plus nombreux.

SMART CITY CASABLANCA SYMPOSIUM : UN RÉSEAU POUR CONNECTER LES MULTIPLES ACTEURS DES VILLES INTELLIGENTES

Smart City Casablanca Symposium, qui se tiendra les 9 et 10 juin 2021, est un espace de réflexion sur les nouvelles technologies au service des citoyens et des entreprises sous le thème : « Smart City au service de la résilience et la régénération territoriale. »

Plusieurs débats et Workshop sont programmés tout au long de ces deux jours. Avec comme thèmes : La planification et la gestion territoriale, l’innovation sociale, transformation numérique et pratiques innovantes. Pour alimenter le débat et apporter des idées innovantes, des experts issus aussi bien du milieu public que du privé sont invités à partager leur expérience dans le domaine.