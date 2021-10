Casablanca abrite la 5ème édition du Business meeting (VIDEO)

Casablanca abrite la 5ème édition du Business meeting du 26 au 29 octobre. Organisé par Y4 Connecting People, le Business Meeting à Casablanca offre un programme riche, sur le plan économique, culturel et gastronomique. Ces rencontres sont devenues le rendez-vous annuel essentiel au développement de synergies entre les continents européen et africain en général et la Belgique et le Maroc en particulier.

Pour cette 5ème édition, la formule prend de l’envergure et s’inscrit dans l’esprit de la capitale économique du Maroc : visites d’entreprises et d’institutions, conférences, ateliers et tables rondes, découvertes culturelles… Une occasion unique pour 50 participants de bénéficier d’ouvertures d’investissements ciblées sur l’ensemble du Maroc et d’élargir leur carnet d’adresses, de part et d’autre de la Méditerranée.

Mi-mission économique, mi-réseautage convivial, cette opération permet aux entrepreneurs belges d’investir le marché marocain rapidement et en toute sécurité.

