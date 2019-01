Casa-Tramway: ce qu’il faut savoir sur la nouvelle ligne T2

Le roi Mohammed VI a procédé à l’inauguration, le 23 janvier 2019 à Sidi Bernoussi, de la 2ème tranche du réseau de Tramway de Casablanca : la ligne T2 et l’extension de la ligne T1. La ligne T2 est ouverte depuis ce jeudi 24 janvier 2019.

“Aujourd’hui, le casablancais pourra voyager simplement, rapidement et en toute sécurité de Sidi Bernoussi à Ain Diab et de Sidi Moumen à Lissasfa” a déclaré Nabil Belabed, Directeur Général de Casa Transport SA, “Il pourra profiter pleinement de son réseau de tramway de 47 km, doté de 70 stations, et changer de direction dans un des 3 points de correspondances aménagés à cet effet”.

Accessible par 33 stations voyageur, la ligne de tramway T2 traverse 9 arrondissements comptant une population de 1 058 220 personnes et un couloir direct de 450 000 habitants.

Elle dessert ainsi la zone de loisir et corniche de Ain Diab, et traverse le quartier d’affaires “Casablanca Finance City”, les quartiers Beauséjour et Riviera pour atteindre le fameux souk immense de Derb Ghallef. La ligne continue le long du boulevard Anoual et une partie du boulevard 2 mars pour desservir boulevard El Fida de bout en bout.

La T2 continue à travers le quartier Hay Mohammadi en passant devant “Qissariyat Hay Mohammadi” pour continuer vers Ain Sebaa et desservir la place des Préfectures où sont implantées d’importantes administrations ainsi que le Zoo Ain Sebaa de Casablanca. A la place des Préfectures un important pôle d’échange intermodal est aménagé incluant un parking relais, gratuit aux usagers du tramway. La ligne se poursuit sur la route de Rabat où un important passage souterrain est construit afin de fluidifier la circulation sur cet axe.

Sur la route de Rabat, la ligne T2 comporte une station principale desservant directement la gare ferroviaire Ain Sebaa, et se poursuit vers boulevard Abi Der El Ghafiri, dernier axe de cette ligne où est édifié le deuxième centre de maintenance du réseau Casa Transport, le centre de maintenance sidi Bernoussi.

La ligne T1 quant à elle devient une ligne de 24 km proposant 37 stations voyageurs et desservant dorénavant le quartier Lissasfa. L’exploitation de la ligne T2 montera en puissance progressivement afin d’atteindre, à terme, une performance de fréquence de 6 minutes en heures de pointe sur la T2, et une fréquence de 5 minutes en heure de pointe sur la T1.

Le projet de la deuxième ligne de tramway de Casablanca a permis de générer environ 250 postes pour l’exploitation du tramway au centre de maintenance de Sidi Bernoussi dont 150 postes réservés aux différents aspects de service aux clients.

Le projet est accompagné du volet préservation du patrimoine végétal et aménagement de façade à façade. Plus de 2500 arbres sont plantés dans un corridor vert tout le long du trace et 2 places phares aménagées, place Sraghna et place de la Préfecture Ain Sebaa.

Pour rappel, depuis le coup d’envoi des travaux donné par le Roi Mohamed VI en janvier 2016, les travaux de la ligne T2 auront nécessité 28 mois de travaux. Les tests ont été entamés quant à eux en mai 2018 et la marche à blanc dans les conditions réelles de circulation en septembre 2018. Le projet a nécessité une enveloppe d’investissement de 4.300 milliards de dirhams.

A.K.A.