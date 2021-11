Casa-Port: un projet pilote pour tester des portiques d’accès aux quais

L’ONCF met toujours le client au centre de son attention avec le souci de lui faciliter chaque jour davantage sa mobilité.

Dans ce cadre, et pour assurer un parcours fluide aux voyageurs en gares l’ONCF a installé, à titre expérimental, des portiques d’accès aux quais à la gare de Casa port.

Ce projet pilote, a pour objectif d’améliorer l’expérience client et de fluidifier les passages des voyageurs entrants et sortants des quais d’embarquement tout en assurant une maitrise opérationnelle et une sécurité des passagers.

Désormais, les voyageurs de Casa-Port vont procéder à la validation de leur billet au départ comme à l’arrivée via les portiques équipés de lecteurs optiques en mesure de lire sans contact l’ensemble des billets l’ONCF.

Il est à signaler, que les dimensions et le temps de contrôle aux portiques sont adaptés selon les pratiques internationales, pour permettre à l’ensemble des voyageurs une facilité d’utilisation et un passage serein, intégrant aussi les besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite.

Ce dispositif sera déployé dans un premier temps dans les gares de proximité, pour être ensuite généralisé sur l’ensemble des gares.