Casa Anfa: Le projet Occitania reçoit la certification HQE

Sur le lot 107 du nouveau quartier Casa Anfa, le groupe Asma Invest développe son projet Occitania qui propose deux offres: une offre résidentielle adressée à une cible de particuliers et une offre business ciblant les professionnels et entreprises.

Le projet a fait l’objet d’un audit relatif à sa conception, réalisé par Certivea, via sa filiale Cerway, référence en matière d’évaluation et de certification des bâtiments de bureaux et résidentiels, et a ainsi reçu un avis favorable pour l’obtention de la certification HQE mention « Excellent ».

En 2018, Asma Invest a lancé la construction d’un projet d’envergure en plein cœur du nouveau quartier Casa Anfa: Occitania. Jouissant d’un emplacement privilégié et particulièrement bien desservi en matière d’équipements et d’accès autoroutiers et de transports en commun, Occitania propose des appartements haut standing ainsi qu’un business square composé de bureaux modernes allant de 55 à 84 m2. Le bureau d’études Veritas, partenaire de Asma Invest sur le projet, a ainsi engagé Certivea, afin de réaliser un audit HQE sur la qualité de conception du projet.

C’est donc après une étude approfondie de la conception du projet que Certivea a donné un avis favorable au projet, en lui accordant le 3 Septembre 2021 le certificat HQE avec la mention « Excellent ». Ainsi, Occitania a été jugé projet conforme aux niveaux de performance définis sur les thèmes énergie, environnement, santé et confort (selon le référentiel de certification HQETM certifié par Cerway pour les bâtiments en construction – version du 01/02/2016).

A propos de ASMA INVEST

Acteur majeur des secteurs de l’immobilier, du tourisme et de l’agribusiness, la société Séoudio-Marocaine d’Investissement pour le Développement ASMA INVEST a été fondée en 1992 par l’Etat marocain et l’Etat saoudien avec un capital social de 2 milliards de dirhams. Cela fait un quart de siècle qu’elle est l’une des holdings les plus dynamiques au Maroc avec sa politique d’investissement diversifiée à long terme dans des secteurs d’activités structurants avec une trentaine d’opérations réalisées seule ou en partenariat dans les quatre coins du royaume.

A propos de Certivea

Filiale du CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Certivéa est la référence en matière d’évaluation et de certification destinées aux bâtiments non résidentiels: bureaux, équipements sportifs, culturels ou de santé, établissements scolaires, hôtellerie, commerce, logistique, etc.. Seul organisme de certification de son domaine à faire intervenir des auditeurs tierce partie pour vérifier les exigences de performance, Certivéa est accrédité par le COFRAC, Comité d’accréditation Français. Elle porte la marque HQE à l’international depuis 2013, à travers sa filiale commune avec l’Alliance HQE-GBC, Cerway, dans plus de 25 pays, notamment en Europe, Afrique, Asie et Amérique du Sud.