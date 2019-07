Casa Anfa: la CGI présente un projet inédit (VIDEO)

La Compagnie Générale Immobilière (CGI), acteur majeur de la promotion immobilière au Maroc, a organisé les 6 et 07 juillet 2019 de 10h à 19h, au sein du Showroom CGI Home à Casa Anfa, des journées portes ouvertes pour la promotion de son projet “The Park Anfa Condominium”.

A 5 minutes du Boulevard Ghandi et à 15 minutes du Boulevard de la Corniche, The Park Anfa Condominium est un ensemble résidentiel qui offre le luxe de demeurer au centre de Casablanca, dans un cadre verdoyant et singulier.

Situé au cœur du boulevard des clubs au sein du pôle urbain CASA ANFA, en face d’un parc de 50 hectares, le projet The Park Anfa Condominium ache son originalité grâce à son concept architectural novateur, ses jardins suspendus, son jardin central, proposant ainsi un nouveau cadre de vie moderne avec des fonctionnalités et équipements de haut gamme, mis à disposition des résidents : centre de fitness, piscine, sauna, hamam et espace de jeux en plein air.

Un projet qui matérialise parfaitement le savoir-faire reconnu de la CGI avec une offre d’appartements à partir de 2.5 MDH.

Ces résidences sécurisées d‘exception proposent des appartements de standing, livrables immédiatement, de 3 à 6 pièces pour des superficies habitables allant de 111 à 330 m2.

Mettant l’accent sur le mariage de la fonctionnalité et l’esthétisme, la CGI a su allier les avantages d’un environnement verdoyant, le confort d’un cadre contemporain et la qualité des espaces de vies.

Afin de marquer la promotion de ce projet, la CGI a organisé ce vendredi 05 juillet une cérémonie de “Tea Time”, au showroom CGI Home Anfa. Les invités, partenaires presse et influenceurs présents à cette occasion, ont visité le projet et l’appartement témoin.

Ce projet intervient dans le cadre de son plan de relance “Cap Excellence”. La CGI multiplie ainsi ses efforts afin de confirmer sa position de pionnier dans la promotion immobilière et de placer ses clients au cœur de ses préoccupations quotidiennes.

S.L.