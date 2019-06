Cartier Saada: profit warning sur le résultat

Le chiffre d’affaires de Cartier Saada, spécialiste de conserves de fruits et légumes, a enregistré un recul de 6% au titre de l’exercice social 2018/2019.

Ainsi, le résultat devrait s’inscrire en baisse par rapport à l’exercice social 2017/2018, indique un communiqué de Cartier Saada, attribuant cette baisse au recul des ventes en France (1er marché de la société) et ce, en raison d’une saison estivale courte et d’un pouvoir d’achat en régression.

Cartier Saada a été pénalisé également par le repli des ventes dans les pays de la région MENA qui connaissent une conjoncture économique très difficile et des difficultés de règlement en devises pour certains.

Afin de juguler le contexte conjoncturel défavorable sur ces marchés, Cartier Saada a annoncé, en décembre 2018, un plan d’action reposant sur deux axes majeurs s’agissant d’une stratégie commerciale export plus agressive et visant une diversité commerciale encore plus grande et de profiter d’une campagne oléicole 2018/2019 qui s’annonce prometteuse.

Le plan d’action a d’ores et déjà commencé à porter ses fruits en ramenant le recul du chiffre d’affaires à 6% à la fin de l’exercice au lieu des 16,5% enregistrés à la fin du premier semestre, a relevé l’opérateur d’agroalimentaire.

Cartier Saada reste confiante quant à la réalisation de son Business Plan à moyen terme, fait savoir le communiqué, notant que le programme d’investissement 2018-2020 visant l’augmentation de la capacité de conditionnement et l’amélioration de la productivité est pratiquement achevé et la stratégie de développement et de diversification est en cours de mise en œuvre.

S.L. (avec MAP)