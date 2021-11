Cartes bancaires: 100 millions de transactions réalisées au Maroc

Le cap symbolique des 100 millions de transactions par cartes bancaires réalisées auprès des marchands et e-marchands depuis le début de cette année, vient d’être franchi, pour 40 milliards de dirhams (MMDH), annonce le Centre monétique interbancaire (CMI).

Le paiement sans contact qui représente plus de 42% des transactions effectuées sur les TPE (Terminal de paiement électronique) du CMI et la vente en ligne ont particulièrement contribué à cette performance historique, explique la même source.

Par ailleurs, la plateforme « Fatourati » du CMI a traité, depuis le début de 2021, plus de 110 millions de transactions (paiement de factures, e-gov, taxe et impôts, etc) pour un montant de 120 MMDH, fait savoir le Centre.

S.L. (avec MAP)