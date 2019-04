Carburants: Shell veut révolutionner le marché marocain

Vivo Energy Maroc, entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution au Maroc de carburants et lubrifiants de marque Shell et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, a annoncé, jeudi à Casablanca, l’introduction sur le marché marocain de la nouvelle génération de carburants Shell.

Conçus pour une meilleure performance et efficacité du moteur, ces nouveaux carburants Shell sont dotés de la technologie Dynaflex, mise au point pour nettoyer et protéger les composantes clés des moteurs.

Dernier né de cette nouvelle génération de carburants, Shell V-Power Sans Plomb est introduit pour la première fois au Maroc. Reconnu par Shell comme son meilleur carburant pour les voitures essence, c’est le seul carburant au monde co-développé et recommandé par la Scuderia Ferrari.

Ce carburant haute performance incarne le renouveau des carburants Shell. Doté de la technologie Dynaflex innovante, il contient trois fois plus de molécules nettoyantes et réductrices de frottement, afin d’améliorer l’efficacité et les performances des moteurs.

S’exprimant à cette occasion, le président directeur général de Vivo Energy Maroc, Asaf V Sasaoglu, a indiqué que le lancement de ces carburants révolutionnaires répond à l’engagement d’offrir aux automobilistes marocains les carburants les plus performants de Shell pour leur faire vivre une expérience de conduite unique, soulignant que l’ambition est de renforcer la position de la société en tant que leader au Maroc en matière d’innovation et de qualité.

Les nouveaux carburants de Shell sont les résultats de plusieurs années de recherche et de développement menées par les scientifiques de Shell International avec des tests intensifs sur plus de 3 millions de km et plus de 250 voitures, a précisé le président de l’entreprise, faisant savoir que ces nouveaux carburants, créés avec la technologie Dynaflex, s’appuient sur des formules développées spécialement pour préserver l’efficacité du moteur et contribuer à obtenir le maximum d’énergie de chaque goutte de carburant.

Ces carburants sont conçus pour répondre aux exigences des véhicules modernes et des plus anciens, en plus du carburant Shell V-Power Diesel qui est lui aussi boosté de la technologie Dynaflex, qui permet de restaurer jusqu’à 100% de la puissance du moteur, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur Réseau Vivo Energy Maroc, Mehdi Abaghad, a relevé que la stratégie du groupe est de continuer à innover et investir dans l’expérience client, car la société est convaincue que la satisfaction passe inéluctablement par une dynamique continue d’amélioration des produits et services proposés.

Le lancement des nouveaux produits Shell, notamment le Shell V-Power Sans Plomb utilisé par la Scuderia Ferrari dans le championnat du monde en Formule1, en est la meilleure preuve, a-t-il estimé. De son côté, la directrice marketing de Vivo Energy Maroc, Salwa Benslimane, a noté que “le groupe envisage de s’appuyer sur l’expertise des scientifiques de Shell International pour introduire au Maroc des carburants innovants et à la pointe de la technologie car l’important n’est pas seulement où aller, mais aussi comment y aller”.

L’expérience client et son amélioration continue demeurent au cœur de la stratégie de différenciation de Vivo Energy Maroc qui ambitionne de devenir l’entreprise la plus respectée au niveau africain tout en répondant aux standards internationaux de qualité les plus exigeants.