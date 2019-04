Comme annoncé par Le Site Info, le prix de l’essence a connu une nouvelle hausse en ce début de mois.

Ainsi, à Casablanca, le prix à la pompe de ce carburant s’affiche à 10.73 dirhams/litre dans les stations Ziz, tandis que chez Afriquia le prix est de 10.74 DH/L.

En revanche, le prix du gasoil n’a pas connu de changement et stagne à 9.51 DH/L chez les deux distributeurs, a pu constater Le Site Info.

Rappelons que le président de la Fédération nationale des patrons des stations-services, Jamal Zrikom, avait indiqué à Le Site info que le prix de l’essence augmentera de 42 centimes ce 1er avril, alors que celui du gasoil ne changera pas.

A noter que la dernière hausse des prix des carburants avait été enregistrée le 18 mars dernier. Le prix du litre de gasoil avait augmenté de 10 centimes, tandis que celui de l’essence avait augmenté de 15 centimes.

Par ailleurs, les prix du pétrole ont augmenté vendredi à la suite de la réduction de la production de l’OPEP et de ses partenaires et aux sanctions américaines imposées contre l’Iran et le Venezuela. A noter que c’est la plus forte hausse trimestrielle des prix du pétrole enregistrée depuis 2009.

S.L. et R.T.