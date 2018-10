Carburant: le prix va encore augmenter au Maroc

C’est inévitable. Le prix du carburant va encore flamber au Maroc, et ce, dès la semaine prochaine.

Le passage à la pompe est devenu de plus en plus douloureux pour les automobilistes marocains. Une augmentation qui s’explique par la flambée du cours du pétrole à l’international, rapporte L’Economiste de ce vendredi. Le quotidien évoque une moyenne de 50 centimes pour le gasoil et 20 centimes pour le super.

Jean-Louis Bonenfant, directeur général de Total Maroc, a par ailleurs déclaré à nos confrères du Huff Post Maroc qu'”il y a une barre psychologique de prix d’affichage de 10 DH. Nous allons clairement devoir la dépasser puisque les cotations internationales ne cessent d’augmenter”.

“Avec le plafonnement, l’Etat s’implique et diffuse les prix dans un premier temps. Mais quand les prix explosent, l’Etat est interpellé comme responsable et les consommateurs demandent un soutien et des subventions”, martèle un responsable à L’Economiste. Le gouvernement prendra-t-il les mesures nécessaires, alors que de nombreuses augmentations de prix de produits de première nécessité sont prévues l’année prochaine?

Soufiane Laraki