Campus Mag et Le Monde organisent un salon des études supérieures à Casablanca

Organisé par le groupe Le Monde et Campus Mag, avec le soutien de Campus France Maroc, Campus fair est un événement unique en son genre. Il s’adresse aux élèves de première et de terminale, aux étudiants des classes préparatoires et de niveau Bac +2 ou Licence, aux parents désireux de rencontrer des représentants d’établissements supérieurs et obtenir des informations pour leurs enfants, et aussi aux jeunes actifs souhaitant renforcer leurs compétences managériales et enrichir leur expertise.

“Campus Fair est un évènement unique en son genre dans la mesure où il s’adresse aussi bien aux lycéens qu’aux jeunes actifs”, nous déclare un organisateur. “En outre, il se distingue aussi par le fait qu’il a lieu au premier trimestre de l’année scolaire, au moment où les meilleurs étudiants constituent leurs dossier. Campus Fair offre ainsi la possibilité aux établissements de s’adresser à cette population largement en amont et de bien préparer l’année scolaire suivante. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si tout les salons en France ont désormais lieu au premier trimestre de l’année, à l’instar de L’Etudiant, Studirama, Le Figaro, etc. D’ailleurs, les plus grandes écoles françaises ont répondu positivement à l’invitation”.

Une porte vers les grandes écoles et les universités françaises

Business school, écoles d’ingénieurs, écoles spécialisées, IAE, IEP, cursus universitaires, formation continue… CAMPUS FAIR permettra aux visiteurs de découvrir l’offre des Grandes Écoles et Universités en France , au Maroc et à l’international. Des professionnels vous détailleront les nuances entre leurs programmes: bachelor, cursus Bac + 4, programme grande école (PGE), Executive master…

Des réponses à toutes les questions d’orientation

Également au programme, un espace de coaching pour aider les visiteurs à identifier les différentes voies d’accès aux établissements d’enseignement supérieur.

Tout au long du week-end, des conférences thématiques, animées par des professionnels et des experts du monde de l’éducation, répondront aux interrogations des étudiants, parents d’élèves et jeunes actifs, en matière de discipline, d’employabilité, de secteurs d’activité…

Une initiative soutenue par Campus France Maroc

Les équipes de Campus France-Maroc seront mobilisées pour fournir aux étudiants tous les renseignements sur les études en France, les accompagner pour construire leur projet d’études, et faciliter les candidatures de pré-inscription auprès des établissements de l’enseignement supérieur.

Horaires d’ouverture et modalités d’accès

Campus Fair – le salon des formations post-bac à bac+6

6 & 7 OCTOBRE 2018

HOTEL HYATT – CASABLANCA – MAROC

Entrée gratuite

Toutes les informations concernant la liste des exposants, modalités d’accès et programme des conférences sont à retrouver à partir du 15 juin sur : www.campusfairmaroc.com