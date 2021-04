Campagne agricole 2020/2021: ce qu’il faut retenir du communiqué du ministère

Voici les dix points clés du communiqué du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts sur la production prévisionnelle des trois céréales principales au titre de la campagne 2020/2021, publié vendredi:

1. Très bonne campagne céréalière: 98 millions de quintaux (Mqx) de céréales, en hausse de 206% par rapport à la campagne 2019/20 et 54,8% par rapport à la moyenne de cinq ans.

2. En termes de performance, cette campagne se situe parmi les meilleures campagnes des dix dernières années dont la production a dépassé (95 Mqx). Elle a enregistré un rendement prévisionnel supérieur de 10% au rendement moyen des cinq meilleurs campagnes céréalières (20,1 qx/ha) depuis 2008.

3. Cette production résulte d’une superficie céréalière semée au titre de cette campagne de 4,35 millions d’hectares dont l’état végétatif est à 75% bon à très bon.

4. La production céréalière prévisionnelle a atteint 48,2 Mqx de blé. tendre, 23,4 Mqx de blé dur et 26 Mqx d’orge

5. La campagne agricole 2020/21 a enregistré une pluviométrie de 291 mm au 29 avril, moins de 12% par rapport à la moyenne des 30 dernières années (332 mm) et dépassant de 32% la campagne précédente (221mm) à la même date.

6. En dehors des céréales, les autres cultures affichent un état favorable notamment la betterave à sucre dont la récolte a déjà commencé.

7. Les agrumes et les oliviers en stade de floraison affichent de bonnes perspectives mais qui reste tributaires de l’évolution des conditions météorologiques particulièrement les températures du mois de mai et juin.

8. Le suivi par satellite du couvert végétal montre des profils de végétation similaires aux campagnes records dans les régions situées au nord d’Oum Errabia (Doukkala, Chaouia, Gharb, Saiss, Zaer, prérif..etc). Par contre dans les régions orientales et Marrakech, la campagne reste normale avec des variations intra régions.

9. Après deux campagnes sèches et le contexte sanitaire lié à la pandémie, le secteur agricole devrait connaitre une croissance significative par rapport à 2020 absorbant ainsi les baisses successives de 2019 et 2020 et réalisant une croissance additionnelle.

10. La valeur ajoutée agricole prévisionnelle pourra atteindre 130 milliards de DH au titre de l’année 2021 soit une croissance de 18,2% confirmant la résilience du secteur agricole construite le long des dernières années et des efforts et d’investissement consentis pour développer une infrastructure productive solide et durable.

S.L. (avec MAP)