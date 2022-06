Busway de Casablanca: ce qu’il faut savoir (VIDEO)

Le nouveau BUSWAY de Casablanca, CASABUSWAY, a été officiellement dévoilé lors d’une cérémonie de présentation organisée, le jeudi 23 juin 2022 à la très symbolique station CIL du croisement Yacoub Al Mansour et Sidi Abderrahmane.

Ce lieu a été choisi pour sa centralité et sa connexion multidimensionnelle à tous les quartiers de la Métropole incarnant ainsi les caractéristiques de ce nouveau mode de transport inédit, confortable, connecté, esthétique, ponctuel… dont bénéficieront très prochainement les Casablancais.

La cérémonie s’est tenue en présence de Saïd Ahmidouch, Wali de la Région de Casablanca–Settat et Gouverneur de la Préfecture de Casablanca, Mme Nabila Rmili, Maire de Casablanca et présidente de l’ECI « Al Baida », accompagnés de Nabil Belabed, Directeur Général de Casa Transport ainsi que de nombreux acteurs de la ville.

« Nous sommes ravis de dévoiler aujourd’hui aux Casablancais ce nouveau mode de transport moderne et innovant, qui vient compléter l’offre de transport collectif en site propre et qui s’intégrera en totale harmonie avec le bus et le tramway déjà en service. Les travaux d’infrastructures avancent à grand pas et les Casablancais pourront profiter dès le 1er trimestre 2023 de véhicules aux normes internationales qui leur assureront un service au même niveau de qualité que celui du tramway », a déclaré Nabila Rmili.

Le Busway et le Tramway seront connectés !

Le Busway vient en effet, compléter l’offre de Transport Public de la capitale économique. CASABUSWAY est un mode de Transport Collectif en « Site Propre » qui offrira la même performance et qualité de service que le Tramway. Il desservira ses 42 stations Busway le long d’un couloir dédié, surélevé de 14 cm de la voirie, sauf aux croisements au niveau desquels le Busway disposera d’une priorité gérée avec des feux tricolores aux carrefours correspondants.

Les deux services seront d’ailleurs connectés à travers trois points de correspondance, renforçant ainsi l’intermodalité des Transports Publics de Casablanca !

Les stations des lignes Casabusway sont qualitativement identiques aux stations de Casatramway. Il s’agit de stations fermées avec un accès via tourniquets, incluant des accès adaptés aux personnes à mobilité réduite. Elles sont d’environ 28 à 30 mètres de long contre environ 65 mètres pour les stations de tramway.