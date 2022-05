Burger King: une nouvelle inauguration et 7 ouvertures prochaines au Maroc (VIDEO)

Burger King, célèbre chaîne de restauration rapide et auteur du phénomène mondial « Burger grillé à la flamme », fête une nouvelle ouverture à la Marina Bouregreg qui a eu lieu le vendredi 20 mai 2022.

Suivie d’une croisière à bord d’un yacht sur le Bouregreg, la cérémonie d’inauguration, baptisée « Whopper on the River », a connu la présence effective de plusieurs personnalités publiques et privées, notamment : M. Omar Sentissi, Président du Conseil communal de Salé, M. Zouhair Bennani, Président de Best Financière -détenteur de la marque Burger King au Maroc et autres enseignes de grande distribution, M. Mohamed Yacoubi, DG d’Eagle Hills Maroc, M. Riad Laissaoui, DG de Retail Holding et M. Nacer Bendriss, DG de Burger King Maroc.

Cette inauguration ouvrira le bal de 7 autres ouvertures au cours de cette année 2022. Le parc de restaurants de la chaine compte désormais 34 restaurants mis en service avec la même et unique WHOPPER attitude, couvrant les principales villes du Royaume, notamment : Casablanca, Rabat, El Jadida, Beni Mellal, Fès, Meknès, Tanger et Marrakech et Tétouan. En termes de création d’emplois, l’enseigne est passée, courant 2022, à 1000 collaborateurs au Maroc et compte générer dans le cadre de l’extension de son réseau de restaurants plus de 300 emplois directs et une centaine d’emplois indirects.

100% des profils suivent un programme de formation incluant entre autres les standards de l’enseigne en matière de respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. La société a également mobilisé une enveloppe d’investissement de l’ordre de 70 millions de DHS pour couvrir son plan de développement prévu cette année.