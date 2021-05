Brevets technologiques: ZTE a investi plus de 7 milliards de dollars

Selon le dernier rapport «Défis et perspectives de l’industrie des télécommunications et le marché de la propriété intellectuelle en Chine», le leader mondial des télécommunications et des technologies de l’information, ZTE Corporation fait partie des principaux acteurs et créateurs des normes mondiales 5G au monde.

ZTE Corporation est l’un des principaux participants acteurs et créateurs des normes mondiales 5G au monde. C’est ce qui ressort du dernier rapport de la société de gestion d’investissement Jones Lan LaSalle (JLL) intitulé «Défis et perspectives de l’industrie des télécommunications et le marché de la propriété intellectuelle en Chine». Selon ce même rapport, ZTE est également le numéro un mondial en matière de brevets en reconnaissance de sa contribution à la recherche ainsi qu’aux paramètres standards de la technologie mondiale 5G. En effet, souligne-t-on, la valeur de la technologie brevetée de ZTE dépasse, à ce jour, sept milliards de dollars américains.

D’importants investissements dans la R&D

Consciente de l’importance de l’amélioration de l’innovation technologique et du renforcement de la production ainsi que de la présentation de brevets dans le développement des entreprises chinoises, ZTE Corporation renforce ses compétences de base et continue de rechercher et de se développer dans les technologies clés et les sciences fondamentales. D’ailleurs, la société a déjà investi plus de 10 milliards de RMB (soit plus d’un milliard de dollars) sur une base annuelle dans la R&D au cours des dernières années. En 2020, ses dépenses de R&D ont atteint 14,8 milliards de RMB, soit 14,6% de ses revenus d’exploitation.

De plus, ZTE a lancé une mise en page de brevet de haute qualité dans de nombreux domaines liés à la 5G. L’entreprise renforce constamment ses capacités de R&D dans le but de maintenir ses avantages concurrentiels sur les marchés nationaux et internationaux. En outre, grâce à son implantation stratégique globale, ZTE continue d’apporter à ses clients des produits innovants et des services de haute qualité, et s’engage à créer de la valeur pour ses clients en tant que «constructeur de routes de l’économie numérique».

Par ailleurs, notons que ZTE, soutenue par ses dépenses dans la R&D, a déposé plus de 80.000 demandes de brevets dans le monde à mars 2021 et accumulé plus de 38.000 brevets délivrés dans le monde, dont 4.270 demandes de brevets de puces et plus de 1.800 brevets délivrés. Selon le dernier rapport intitulé : «Qui mène la course aux brevets 5G ?», publié en février dernier par IPlytics, ZTE faisait partie du top 3 mondial pour son leadership en matière de 5G.

Propriété intellectuelle

Avec l’amélioration significative des capacités d’innovation et de création, ZTE n’a cessé de renforcer l’utilisation de la propriété intellectuelle (PI). En plus de renforcer la culture et la présentation de brevets de grande valeur, ZTE promeut aussi, de manière proactive, l’application, la conversion et la mise en œuvre de brevets dans le cadre de stratégies d’exploitation hautement efficaces. D’une part, l’entreprise s’efforce de mieux aligner les demandes de brevet et la R&D technologique sur la demande du marché, tout en améliorant continuellement la qualité des demandes de brevet. D’autre part, avec la mise en place d’un système de gestion sur l’ensemble du cycle de vie de la propriété intellectuelle, la gestion de la propriété intellectuelle est effectuée dans tous les flux de travail, y compris la R&D, le marketing, les achats, la conception de la production et les ventes, etc. De cette manière, un réseau de protection par brevet bien conçu et efficace est construit pour promouvoir la croissance de haute qualité de la valeur commerciale des actifs incorporels de la société.

Hu Yi, vice-président et chef du département de la propriété intellectuelle chez ZTE Corporation, déclare : «En tant que l’une des entreprises chinoises de haute technologie en concurrence mondiale, ZTE est pleinement consciente de la valeur et de l’importance de la R&D indépendante et de l’innovation technologique». Il ajoute que la société a «maintenu de puissants investissements en R&D pendant des décennies et a accumulé un grand nombre de réalisations technologiques innovantes». «Certaines de ces réalisations ont été transformées en produits de haute technologie pour aider ZTE à étendre ses marchés à l’étranger comme l’Europe et l’Amérique du Nord, et certaines d’entre elles sont devenues des actifs incorporels, notamment des propriétés intellectuelles, telles que des brevets», ajoute-t-il.

La même source souligne que ZTE cherche activement à explorer davantage et à tirer parti de la valeur des actifs incorporels. La société obtient ainsi des licences croisées de brevets avec des entreprises traditionnelles du secteur des télécommunications, réalisant une itération rapide de nouvelles technologies et de nouveaux produits grâce à des interactions commerciales et en promouvant les technologies de l’industrie des télécommunications pour avoir un impact supplémentaire sur les industries verticales.

En outre, ajoute Hu Yi, les revenus de propriété intellectuelle de ZTE ont régulièrement augmenté au cours des dernières années. Ce qui a apporté des avantages en espèces à l’entreprise et continuera de créer des avantages prévisibles, affirme le responsable. Ce dernier poursuit : «On estime que nos propriétés intellectuelles rapporteront près de 4,5 à 6 milliards de RMB à l’entreprise au cours de la période allant de 2021 à 2025».

Enfin, ZTE indique qu’il continuera d’améliorer ses compétences de base en améliorant la qualité de la création de propriété intellectuelle et l’efficacité de son utilisation et de sa gestion. «Tout en atteignant un bon équilibre entre l’investissement dans l’innovation technologique et le retour de la propriété intellectuelle, ZTE s’associera à tous ses partenaires pour promouvoir un développement de haute qualité de l’écosystème PI et permettre la transformation et la mise à niveau numériques et intelligentes de la société», conclut l’entreprise.

Mariama Ndoye