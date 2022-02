Brand Finance: Huawei parmi les 10 marques les plus valorisées dans le monde

Brand Finance, un cabinet de conseil leader en évaluation et stratégie de marque, a classé Huawei dans le top 10 des marques les plus valorisées pour 2022 dans son rapport Brand Finance Global 500 2022 publié récemment.

Le rapport a montré une croissance vertigineuse de la valeur de la marque Huawei en glissement annuel de 29% allant jusqu’à 71,2 milliards de dollars US, permettant ainsi à la société de doubler son accroissement par rapport à sa position précédente de 21 dans le classement 500 de Brand Finance l’année dernière, à 9e cette année.

Chaque année, Brand Finance met à l’épreuve 5,000 des plus grandes marques, et publie près de 100 rapports, classant les marques dans tous les secteurs et pays. Les 500 marques les plus importantes et les plus fortes au monde figurent dans le classement annuel Brand Finance Global 500, qui en est à sa 16e édition.

Dans l’ensemble, le secteur technologique s’avère une fois de plus être l’industrie la plus valorisées, avec une valeur cumulée de marque de près de 1,3 billion de dollars US dans le classement Brand Finance Global 500.

Huawei a réussi à reprendre sa place dans le top 10 des marques, malgré les multiples sanctions américaines imposées à son entreprise de smartphones.

Brand Finance attribue la croissance de la marque de Huawei à son engagement envers l’innovation, en investissant massivement dans les entreprises technologiques et la R&D, ainsi qu’en se concentrant sur le secteur des voitures électriques tout en continuant à renforcer ses services cloud.

Huawei continue de fournir divers produits innovants aux consommateurs du monde entier, y compris ses derniers smartphones phares. Le HUAWEI P50 Pro apporte une nouvelle génération de technologie d’imagerie qui brise les frontières physiques, tandis que le HUAWEI P50 Pocket ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des téléphones pliables.