Brand Factory organise la 1ère édition du Summer Souk 2021 à Anfaplace Mall

Pour démarrer l’été en toute beauté, Brand Factory, agence conseil en communication, RP et Influenceurs, organise du 9 au 11 juillet le « Summer Souk 2021 », en partenariat avec Anfaplace Mall.

Le Summer Souk 2021 est un pop up store éphémère qui regroupe plusieurs marques de créateurs, qui, durant 3 jours, vont exposer à la vente leurs créations, que ce soit dans l’habillement, les accessoires, la beauté ou le voyage, … Les visiteurs seront invités par plus de 20 exposants à venir découvrir toutes ces belles créations dans un cadre très agréable, festif et aux couleurs de l’été, mais aussi faire les emplettes des indispensables pour passer un été chic et trendy.

Après le déconfinement et l’allègement des mesures de restriction, cet évènement tombe à point nommé pour renouer avec le shopping estival et découvrir les dernières tendances de nos créateurs qui regorgent de créativité.

Le Summer Souk 2021, sera inauguré le vendredi 9 juillet en présence des media, des influenceurs, des exposants et de plusieurs personnalités de renoms.

Les Eaux Minérales d’Oulmès, à travers sa marque d’eau pétillante Oulmès, est le sponsor officiel de cette première édition. Le Summer Souk sera l’occasion pour les convives de déguster des jus detox à base de fruits et de Oulmès préparés par un Chef barista.

« Pour cette première édition, et eu égard à la fréquentation de Anfaplace Mall durant le week end, nous tablons sur une affluence de plus de 60 000 personnes durant les 3 jours du Summer Souk ! », déclare Nawal Houti, Fondatrice & CEO de Brand Factory.

Le Summer Souk est présent sur les réseaux sociaux à travers des activations digitales sur Instagram et Facebook !

FB : @brandfactorycom

Instagram : brandfactorypr

FB : @anfashopping

Instagram : anfashopping