BP: Ce que proposent les “Matinées du Private Banking”

Cherchant à apporter à ses clients une information pertinente et un accompagnement personnalisé, la Banque Privée-Banque Populaire a consacré la deuxième édition de ses rencontres trimestrielles, les « Matinées du Private Banking », à un thème d’actualité en ce début d’année, « Marché Actions : rétrospective et projections ».

Organisée début février, cette rencontre a été l’occasion, pour le Private Banking-Banque Populaire, d’apporter à sa clientèle un éclairage précis sur la structure globale du marché Actions ainsi que sur les grands principes à observer pour la mise en place d’une stratégie d’investissement pertinente en adéquation avec le profil risque et l’horizon de placement de chaque investisseur.

A ce propos, Mounya Dinar, Directrice de la Banque Privée-Banque Populaire, a expliqué: “Pour notre clientèle, le marché Actions demeure une opportunité d’investissement incontournable pour une gestion dynamique de son portefeuille. Il requiert un suivi rapproché et constant afin d’en juguler les risques”.

Et d’ajouter: “Nous avons cherché à apporter un éclairage sur la manière d’appréhender ce marché, en assurant à nos clients un accompagnement sur mesure, à même d’atténuer le comportement émotionnel induit par ce type d’investissement”. En parfaite synergie avec les experts de la Banque Privée-Banque Populaire, cette rencontre a bénéficié de l’intervention des spécialistes d’Upline Securities et d’Upline Research, respectivement Société de Bourse et entité d’Analyse & Recherche du groupe BCP.

Au regard de l’intérêt suscité par les « Matinées du Private Banking », ces rendez-vous thématiques seront prochainement déclinés au niveau du réseau des Banques Populaires Régionales afin d’accompagner la clientèle patrimoniale et répondre à ses besoins spécifiques.

S.L.