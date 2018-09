Boycott: les indicateurs en baisse pour Holmarcom

Près de six mois après le déclenchement d’un mouvement de boycott visant, entre autres, sa marque d’eau minérale Sidi Ali, l’entreprise affiche une perte historique de tous les indicateurs.

Les indicateurs opérationnels d’Holmarcom reflètent l’impact de la campagne de boycott ayant visé la marque Sidi Ali parmi d’autres produits de grande consommation. Ainsi, au premier semestre 2018, Oulmès a affiché un chiffre d’affaires de 738 millions de dirhams, en retrait de 17,8% comparativement à juin 2017.

Le résultat d’exploitation ressort en forte baisse de 73,13% à 36,27 MDH. Même constat pour le Résultat net part du groupe (RNPG) qui a subi sur le premier semestre une baisse de 88% à 9,74 MDH, lit-on sur le site de CDG Capital Bourse.

Dans un communiqué qui date de mai dernier, Sidi Ali avait indiqué que “face à l’ampleur de ce mouvement, nous avons souhaité prendre le temps d’écouter et d’analyser, avec la mesure et le recul nécessaires, les attentes de nos concitoyens et en particulier des fidèles consommateurs de Sidi Ali, qui nous font confiance de génération en génération”.

“L’eau exploitée n’est pas gratuite mais assujettie à des taxes d’exploitation très importantes. Pour l’année 2017, Les Eaux Minérales d’Oulmès s’est acquittée de 657 072 912 dhs d’impôts et taxes (TVA, redevance d’exploitation de la source, Taxe Intérieure de consommation, écotaxe, frais de marquage fiscal et divers autres impôts et taxes), soit une augmentation de 9,8% par rapport à 2016. Pour la seule taxe communale payée par la société à la Commune d’Oulmès, elle s’est élevée en 2017 à 99 056 958 dhs. La redevance d’exploitation des sources due à l’Etat en 2017 a été de 48 288 916 dhs”, avait expliqué la société.