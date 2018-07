Boycott: Centrale Danone annonce bientôt ses nouveaux prix

L’enquête a permis d’identifier et d’appréhender les deux mis en cause, et de saisir une partie du butin.

Une source de Centrale a confié à Le Site Info que l’entreprise annoncera très prochainement le nouveau prix de ses produits afin de se réconcilier avec ses clients et entamer un nouveau chapitre. Et d’ajouter que son PDG Emmanuel Faber “supervise lui-même cette nouvelle action qui devrait plaire aux consommateurs”. Ce dernier a d’ailleurs fait appel à des experts français qui travaillent sans relâche pour sortir l’entreprise de la crise qui l’engloutit depuis le lancement de la campagne de boycott.